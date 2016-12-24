Межрегиональная реконструкция: жителей и гостей Мордовии приглашают стать свидетелями исторических боёв 1941-1945 годов

«Передадим наши традиции потомкам»
Артём Здунов и Рустам Минниханов приняли участие в празднике мордовской культуры «Валда Шинясь»
5 июля в 12.00 пройдёт Межрегиональная реконструкция, приуроченная к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
Историческое событие воспроизведут в селе Новая Уда Лямбирского района.
Гостей мероприятия также ждут интерактивные площадки и выставки, где можно узнать больше о героях войны и интересных фактах, а также военно-полевая кухня.
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