Межрегиональная реконструкция: жителей и гостей Мордовии приглашают стать свидетелями исторических боёв 1941-1945 годов

5 июля в 12.00 пройдёт Межрегиональная реконструкция, приуроченная к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Историческое событие воспроизведут в селе Новая Уда Лямбирского района.

Гостей мероприятия также ждут интерактивные площадки и выставки, где можно узнать больше о героях войны и интересных фактах, а также военно-полевая кухня.