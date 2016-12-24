Мордовия и компания «АБ ИнБев Эфес» расширяют социально-экономическое сотрудничество

Второй день работы делегации Мордовии на Петербургском международном экономическом форуме начался с подписания соглашения о сотрудничестве между республикой и компанией «АБ ИнБев Эфес». Оно состоялось в рамках рабочей встречи Главы Мордовии Артёма Здунова и генерального директора «АБ ИнБев Эфес» Николая Тюрникова.

Стороны обсудили планы по дальнейшему развитию производства и сотрудничество с местными производителями и поставщиками.

Артём Здунов и Николай Тюрников подписали соглашение о социально-экономическом сотрудничестве. Оно открывает новые возможности для дальнейшего развития взаимовыгодного партнерства компании и региона на очередной трехлетний период.

«Филиал компании в Саранске – один из крупнейших налогоплательщиков республики и включен в перечень региональных системообразующих организаций, - отметил руководитель республики Артём Здунов. – Мы заинтересованы в его стабильной работе, наращивании объемов производства, сохранении рабочих мест. Все это положительно отразится на увеличении доходов регионального бюджета и развитии экономического потенциала. Важное направление – поддержка развития переработки ячменя аграриями республики для производства. Работу в этом направлении продолжим!»

«Нашу компанию и Республику Мордовия связывают давние и прочные партнерские отношения. Благодаря этому в регионе создана масштабная производственная кооперация: местные сельхозпроизводители для наших нужд выращивают пивоваренный ячмень, мы перерабатываем его на собственной солодовне и с использованием местного солода варим пиво, которое разливается в тару, произведенную Рузаевским стеклозаводом. Это обеспечивает значительные поступления в региональный бюджет и создает новые рабочие места. Дополнительно, чтобы в пивоваренную отрасль и смежные индустрии приходило все больше профессионалов, наша компания активно взаимодействует с главным вузом региона, Мордовским государственным университетом. В этом году мы помогли в благоустройстве Аграрного сада на его территории. Уверен, перезапуск соглашения о сотрудничестве с регионом поможет придать новый импульс развитию его экономики и социальной сферы», – подчеркнул генеральный директор пивоваренной компании «АБ ИнБев Эфес» Николай Тюрников.