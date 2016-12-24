Артём Здунов на заседании Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию рассказал о работе Мордовии в сфере демографии

6 июня под председательством Президента России Владимира Путина в режиме видеоконференцсвязи состоялось заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Основной его темой стал запуск и реализация новых нацпроектов.

Как отметил Президент, даже в условиях сложной внешней обстановки удалось многое сделать для уверенного, поступательного развития экономики и социальной сферы, для повышения качества жизни российских семей. Нацпроекты, как подчеркнул глава государства, выступают ключевым механизмом формирования будущего России, объединяя усилия разных уровней власти, предпринимательства, науки и общественности. В 2025 году стартовал новый цикл национальных проектов, нацеленный на дальнейшее движение страны вперед.

Большое внимание было уделено национальному проекту «Семья» и демографической ситуации в России. Заместитель Председателя Правительства РФ Татьяна Голикова отметила, что тема народосбережения очень чувствительная для всей страны, на федеральном уровне предусмотрен целый комплекс мер поддержки для молодых семей, семей с детьми, многодетных, важная сфера – сохранение здоровья населения. По мнению вице-премьера, существенная работа в этом направлении должна проводиться в субъектах.

«Еще раз хочу обратиться к губернаторам, - сказала Татьяна Голикова. – Это чрезвычайно важная тема, абсолютно приоритетная. Очень прошу вас, включите ее в повестку ваших оперативных совещаний. Что у нас происходит с рождаемостью, что у нас происходит со смертностью. И просто, что у нас происходит в регионе с тем, как организовывается эта работа. И главное, как вычленяются те риски, которые мы должны купировать для того, чтобы преодолевать эти ситуации».

Владимир Путин в числе регионов, активно проводящих работу по улучшению демографической ситуации, поддержке семей, и уже добившихся хороших результатов, назвал нашу республику.

«Один из таких регионов – это Мордовия», - сказал Президент России и предложил Артёму Алексеевичу Здунову рассказать, как эта работа организована в республике.

«Добрый день, уважаемый Владимир Владимирович, - обратился к Президенту Глава Мордовии. - По вашему поручению я сейчас возглавляю комиссию Госсовета по направлению «Семья». Тоже считаю, что это самый главный и важный вопрос. Мы начали с того, что к многодетным семьям и тем, кто принимает решение о рождении ребенка, должно быть почетное и внимательное отношение всего общества, каждого человека. 9 мая мы видим на наших улицах, какое отношение к ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам СВО. Такое же отношение должно быть на всех уровнях и к семьям с детьми».

Глава республики сообщил, что в рамках начатой работы комиссии Госсовета ведется проработка мер поддержки для различных регионов и целевых групп с учетом национальных и религиозных традиций.

Также Артём Здунов отметил важность эффективного использования уже имеющихся мер поддержки. «По материнскому капиталу мы дадим конкретное предложение от комиссии: как его эффективно использовать, чтобы предоставить деньги тем, кто сможет увеличить этот показатель. Речь идет, прежде всего, о многодетных семьях, о рождении третьего и четвертого ребенка», - сказал он.

В завершение глава государства отметил, что для достижения результатов в этой сфере, в том числе, важно поддерживать и обновлять инфраструктуру в городах и населенных пунктах, вести благоустройство.