На стадионе «Старт» состоялось спортивное мероприятие с участием детей участников СВО, ветеранов и представителей Правительства РМ

Участие в мероприятии приняли дети из муниципальных районов республики и городского округа Саранск, команды от Комитета семей воинов Отечества и Фонда защитников Отечества.

Турнир «Со спортом мы СВОи» объединил ребят из разных районов республики. 10 команд вышли на поле, чтобы провести время с пользой и пообщаться со сверстниками.

В начале мероприятия для участников исполнили трогательный танец под песню Анны Герман «Эхо любви» воспитанницы Академии Ирины Винер по художественной гимнастике. Воспитанники спортивного клуба каратэ киокушинкай «Заншин» продемонстрировали боевое искусство. Каратисты показали приемы спарринга и тамэсивари (искусство разбивания твердых предметов). Для гостей подготовили мастер-класс по изготовлению триколор-значков, ребятам делали аквагрим.

На торжественной церемонии открытия присутствовали почетные гости. Напутственные слова футболистам сказали министр спорта РМ Никита Ларьков и ветеран СВО Сергей Кочнев. Никита Ларьков отметил, что спортивные мероприятия для детей участников СВО проводятся постоянно.

«Я считаю, что это наш долг, помогать детям тех, чьи отцы, а возможно, и мамы, защищают нашу страну. Организовываем спортивный досуг не только в Саранске, но и для ребят из районов», - сказал министр спорта.

Открыли соревнования матчи детей с командой Правительства РМ и ветеранами СВО. Массовой стала одновременная игра всех команд на поле. Победителями, конечно, стали юные футболисты. После состоялся турнир по мини-футболу среди детей участников и ветеранов СВО.

По итогам турнира золото завоевала команда Инсарского района, серебро у Кочкуровского района, бронзовые медали забрали спортсмены из Атяшевского района.