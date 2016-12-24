Игорь Комаров и губернатор Пензенской области Олег Мельниченко провели двустороннюю встречу

6 июня 2025 года полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров и губернатор Пензенской области Олег Мельниченко обсудили социально-экономическое развитие региона.

За последние три года в Пензенской области существенно вырос показатель внутреннего регионального продукта (ВРП), в 2024 году он достиг 732,1 миллиардов рублей. По сравнению с 2021 годом прирост составил 192 миллиарда.

По индексу промышленного производства Пензенская область занимает 20-е место в России, уверенно развиваются местные предприятия.

«Что меня особенно радует – это доля малого и среднего бизнеса в ВРП. Более 35 процентов, первое место в Приволжском федеральном округе», – отметил Олег Мельниченко.

Продолжается значительный рост количества самозанятых граждан в регионе – так, в первом квартале 2025 года было зарегистрировано 76,5 тысяч человек.

Хорошими темпами идет прирост инвестиций: в 2024 году их общий объем оценивался в 138,4 миллиардов рублей; за последние три года этот показатель вырос на 40%.

«По экспорту идем неплохими темпами. В этом году общий объем экспорта должен быть больше, чем в 2024-м за счет активного взаимодействия с Республикой Беларусь и Узбекистаном», – пояснил Олег Мельниченко.

Консолидированный бюджет Пензенской области исполняется согласно прогнозу. Прирастают налоговые и неналоговые доходы. По уровню бюджетной обеспеченности регион за последние три года поднялся с 74 на 59 место в России. Пензенская область досрочно погасила задолженность по коммерческим кредитам, благодаря чему экономия по процентным платежам составила в 2024 году 46 миллионов рублей, в 2025 году – 412 миллионов. Коммерческих долгов у региона больше нет. Госдолг составляет 22 миллиарда рублей, он уменьшился за три года на 3 миллиарда.

«Будем продолжать сокращать государственный долг. Под списание идут почти 11 миллиардов рублей», – уточнил Олег Мельниченко.

Игоря Комарова заинтересовал ход реализации крупных инвестиционных проектов в регионе, в частности на территории опережающего развития Сердобск.

Олег Мельниченко сообщил, что на территории ТОР «Сердобск» запустили литье рам и станин для станков, также есть большой пакет заказов на контейнерные АЗС и моечное оборудование для промышленных деталей.

Одним из драйверов экономического роста остается сельское хозяйство: за пять лет введено в севооборот более 80 тысяч гектаров земли, по надоям на одну корову Пензенская область занимает 1-е место в ПФО.

Разговор зашел о пилотном проекте по повышению рождаемости, который реализуется на территории двух районов области. Так, в 2024 году благодаря комплексным мерам, которые включают более ста мероприятий, рождаемость в Сердобском районе увеличилась на 16,4%, в Земетчинском – на 9,4%. Олег Мельниченко отметил эффективность проекта и сообщил о возможности его тиражирования.

Рассматривая сферу образования, Игорь Комаров поинтересовался, остается ли еще вторая смена в школах. Губернатор Пензенской области сообщил, что с этой целью за последние два года построили семь школ. В этом году строятся еще две.

Полпред Президента России в ПФО также поддержал проект модернизации и ремонта объектов среднего профессионального образования. В этом году будет отремонтировано 13 объектов в райцентрах Пензенской области, что позволит притормозить отток населения из сельской местности и поддержит систему профобразования.