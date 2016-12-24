Жители Мордовии подали больше 1 300 предложений на форум «Сильные идеи для нового времени»

«Это наша история, наша основа»
Артём Здунов осмотрел выставку в рамках патриотического проекта «Аллея Российской Славы»
В начале июня завершился сбор предложений для форума «Сильные идеи для нового времени». Всего участники подали больше 35 тыс. идей по развитию нашей страны. По количеству заявок лидирует социальное направление – почти 50% от общего числа. Стоит отметить, что в этом году количество идей заметно увеличилось. На предыдущий форум поступило – 30,7 тыс. заявок.
«С каждым годом число идей, поданных на форум, растет – участники видят реальную поддержку проектов от организаторов и партнеров. Важно, что многие инициативы, рожденные в локальной среде, со временем вырастают в масштабные федеральные проекты. Это подтверждается успехами форумов прошлых лет, где такие проекты получили широкое распространение и поддержку на федеральном уровне, что способствует развитию регионов и всей страны», – прокомментировал глава оргкомитета форума – замруководителя Администрации Президента РФ Максим Орешкин.
Идеи также поступали из других стран, среди которых Белоруссия, Германия, КНР, США, Индия, Эфиопия и Азербайджан. А в число регионов – лидеров по количеству заявок вошли Башкортостан, Нижегородская и Саратовская области, Москва и Мордовия. От жителей нашей республики на форум поступила 1 361 идея.
«За пять лет форум стал важным отражением общественного запроса и тем, которые волнуют граждан России. Здоровье, технологии и семья – ключевые темы, потому что россияне стремятся к устойчивому развитию, где инновации служат качеству жизни. Персонализированная медицина, цифровые образовательные платформы и рост семейных инициатив отвечают на запросы об доступности, эффективности и сохранении традиционных ценностей. Такой баланс современных решений и крепкой основы делает народные идеи по-настоящему перспективными», – отмечает гендиректор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева.
Все идеи получат экспертную оценку. Около тысячи проектов будут поддержаны. А лучшие из них презентуют руководству страны на очном форуме, который пройдет в Москве 15 – 17 июля.
Также завершился прием заявок на конкурс растущих российских брендов «Знай наших». К нему присоединились 14,2 тыс. предпринимателей, в числе которых 791 – из Мордовии. Самыми популярными категориями стали «Продукты питания», «Потребительские товары» и «Креатив». Сейчас проходит отбор финалистов и победителей. Они получат уникальные призы, а также поддержку, охватывающую деловые связи, образовательный рост, медийное продвижение бренда и стратегическое партнерство.
Поделиться в соц. сетях:
Артём Здунов осмотрел выставку в рамках патриотического проекта «Аллея Российской Славы»
Мордовия масштабно отметила 80-летие Великой Победы
Заместитель Председателя Правительства России Марат Хуснуллин осмотрел стенд Республики Мордовия
В Мордовии стартовал международный передвижной фестиваль «Кино на службе Отечеству»
В Мордовии проходит Чемпионат по гиревому спорту, посвященный памяти Григория Слугина
Артём Здунов и Светлана Чупшева встретились со студентами-участниками форума «Сильные идеи для нового времени»
Артём Здунов выступил на форуме «Россия и мир: тренды здорового долголетия»
Артём Здунов познакомился с советниками директоров по воспитанию
В г. Ковылкино открыли стелу памяти уроженцам района, погибшим в ходе СВО