Жители Мордовии подали больше 1 300 предложений на форум «Сильные идеи для нового времени»

В начале июня завершился сбор предложений для форума «Сильные идеи для нового времени». Всего участники подали больше 35 тыс. идей по развитию нашей страны. По количеству заявок лидирует социальное направление – почти 50% от общего числа. Стоит отметить, что в этом году количество идей заметно увеличилось. На предыдущий форум поступило – 30,7 тыс. заявок.

«С каждым годом число идей, поданных на форум, растет – участники видят реальную поддержку проектов от организаторов и партнеров. Важно, что многие инициативы, рожденные в локальной среде, со временем вырастают в масштабные федеральные проекты. Это подтверждается успехами форумов прошлых лет, где такие проекты получили широкое распространение и поддержку на федеральном уровне, что способствует развитию регионов и всей страны», – прокомментировал глава оргкомитета форума – замруководителя Администрации Президента РФ Максим Орешкин.

Идеи также поступали из других стран, среди которых Белоруссия, Германия, КНР, США, Индия, Эфиопия и Азербайджан. А в число регионов – лидеров по количеству заявок вошли Башкортостан, Нижегородская и Саратовская области, Москва и Мордовия. От жителей нашей республики на форум поступила 1 361 идея.

«За пять лет форум стал важным отражением общественного запроса и тем, которые волнуют граждан России. Здоровье, технологии и семья – ключевые темы, потому что россияне стремятся к устойчивому развитию, где инновации служат качеству жизни. Персонализированная медицина, цифровые образовательные платформы и рост семейных инициатив отвечают на запросы об доступности, эффективности и сохранении традиционных ценностей. Такой баланс современных решений и крепкой основы делает народные идеи по-настоящему перспективными», – отмечает гендиректор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева.

Все идеи получат экспертную оценку. Около тысячи проектов будут поддержаны. А лучшие из них презентуют руководству страны на очном форуме, который пройдет в Москве 15 – 17 июля.

Также завершился прием заявок на конкурс растущих российских брендов «Знай наших». К нему присоединились 14,2 тыс. предпринимателей, в числе которых 791 – из Мордовии. Самыми популярными категориями стали «Продукты питания», «Потребительские товары» и «Креатив». Сейчас проходит отбор финалистов и победителей. Они получат уникальные призы, а также поддержку, охватывающую деловые связи, образовательный рост, медийное продвижение бренда и стратегическое партнерство.