Саранск присоединился к большому экологическому марафону «Зеленая весна»

Экологические активисты саранских школ № 25, 37, 38, а также Берсеневской школы и общественной организации «Зеленый мир» при участии сотрудников Минлесхоза РМ на субботнике привели в порядок территорию у Блохинского ручья.

Всего было собрано 45 мешков мусора. При этом, из ручья выудили неожиданные предметы – кинескоп от телевизора, часть бампера от автомобиля и другой нарушающий экологию хлам.