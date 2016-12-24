Саранск присоединился к большому экологическому марафону «Зеленая весна»

Репортер

Экологические активисты саранских школ № 25, 37, 38, а также Берсеневской школы и общественной организации «Зеленый мир» при участии сотрудников Минлесхоза РМ на субботнике привели в порядок территорию у Блохинского ручья.

Всего было собрано 45 мешков мусора. При этом, из ручья выудили неожиданные предметы – кинескоп от телевизора, часть бампера от автомобиля и другой нарушающий экологию хлам.

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