«Городские власти должны следить за порядком, а горожане - поддерживать его» - Артём Здунов вышел на общегородской субботник

А что полезного сделал ты в это весеннее субботнее утро? Вышел на пробежку? Погулял с с собакой? Открыл велосипедный сезон? Всё это - правильно и похвально, но есть люди, которые сделали больше. Они собрались трудовыми коллективами и вышли на общегородской субботник.



В этом году жители Саранска уже отметили, как организованно и четко работают городские службы по приведению столицы республики в порядок. Видно и технику, и людей. С городских улиц убрали грязь, делают ямочный ремонт, отмывают остановочные павильоны, красят бордюры и ограждения, убирают мусор, разбивают клумбы - виден хозяйственный глаз, который замечает и исправляет все недостатки. И помощников у города тоже стало больше - сейчас идут последние приготовления к Первомаю, все трудовые коллективы спешат внести свою лепту в благоустройство родного Саранска.



«Хотим, чтобы наш город был в чистоте и красоте. Дружно собрались всем отделом и вышли на субботник, - рассказала сотрудница администрации городского округа Саранск Ангелина Горбунова. - Глаз радуется, когда видишь всё ухоженное и обустроенное. Берегите наш город, он такой красивый у нас! И призываем все трудовые коллективы тоже посмотреть вокруг - всегда есть что прибрать, сделать лучше».



Да, у хороших хозяев нет времени сидеть и думать - они всегда в трудах. Здесь - покрасить, там - построить. Забот полон рот, но эти хлопоты приятные. На пользу, на благо родного дома, родного города.



«Сегодня у нас общегородской субботник, - рассказал глава администрации городского округа Саранск Владимир Быков. - Поэтому вышли все городские службы, казенные учреждения, органы исполнительной власти совместно с подведомственными учреждениями. Мы делаем город красивее. Спасибо всем за помощь!»



К субботнику присоединился и Глава Мордовии Артём Здунов. Несмотря на плотный рабочий график, руководитель республики нашел время и субботним утром приехал помочь сотрудникам городской администрации красить бордюры около Республиканского дворца культуры.



«Городские власти должны следить за порядком. А горожане - поддерживать этот порядок. Когда есть возможность выйти - почему бы не уделить время родному городу? Я не считаю это обязательным мероприятием, это сугубо добровольное дело. Но у каждого из нас есть свой двор, у каждого магазина есть хозяин, у каждого заведения есть работники. Главное - найти человека, который всё организует. У нас такие люди есть - это наш мэр», - сказал Глава республики.



Столица Мордовии уже преобразилась, похорошела. Но работы еще хватит - акция «Чистый город» продлится до 30 апреля.