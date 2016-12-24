Артём Здунов и Олег Машковцев побывали на премьере спектакля «Вечно живые» в Русской драме

25 апреля Глава Мордовии Артём Здунов и заместитель полномочного представителя Президента РФ в ПФО Олег Машковцев побывали на премьере спектакля «Вечно живые» в Государственном русском драматическом театре.

Одноименная пьеса советского драматурга Виктора Розова была написана (страшно представить!) более 80 лет назад. И уже 70 лет она не сходит с подмостков больших и маленьких театров. Вечно живая - это и про нее. А еще по мотивам этого произведения снят известный советский фильм «Летят журавли».

В чем секрет вечной молодости пьесы Виктора Розова - теперь предстоит узнать и саранскому зрителю. Премьера спектакля прошла с аншлагом. Режиссер Александр Вельмакин следил за премьерой из зрительного зала. С высоты самого верхнего ряда он видел, как постепенно зритель погружается в жизнь героев, сопереживает им, мучается, радуется и плачет вместе с ними. Да, так оно и было - зрители плакали с актерами в унисон. И это зрелище потрясало. И режиссер тоже переживал вместе со всеми. До слез.

Так бывает. Когда случайно из уличной темноты заглядываешь в освещенное окно, за которым идет чужая жизнь. Простая, обыденная, как у всех. Он любит ее, она любит его. Но хлопает дверь, и он никогда не вернется, они никогда не обнимутся и не будут вместе. Хотя счастье было вот - только руку протянуть.

И всё - как в жизни. Рука об руку - бескорыстие и эгоизм, жертвенность и предательство. И такие разные герои, так похожие на нас.

Замысловатый сюжет? Нисколько. Динамическое действие? Ничуть. Но зритель заворожен этой атмосферой, простой и будничной, потому что это и есть жизнь. И сами того не осознавая, снова и снова, изо дня в день мы делаем выбор. И это не герои пьесы - это мы задаем себе те же вопросы. Честный я человек или спрячусь и притаюсь? Уйти тяжело, но как остаться? Выстою или превращусь в простоквашу? Страшно, но делать-то что?

«Вечно живые» - военная драма. Но она не про врага и противостояние с ним. Она про противостояние с самим собой, про выбор. Остаться человеком или потерять себя навсегда. Нам кажется, что мы достойные, хорошие и правильные. Но если быть честными перед собой - прости нас, Господи!

Зрители аплодировали стоя. Глава Мордовии и заместитель полномочного представителя Президента РФ в ПФО поздравили артистов и режиссера с премьерой, поблагодарили за мастерство, самоотдачу и вдохновение.