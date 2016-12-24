Глава республики и Дмитрий Патрушев обсудили развитие сельского хозяйства и вопросы экологии Мордовии

Состоялась рабочая встреча Главы Мордовии Артёма Здунова и заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Патрушева. Обсуждались вопросы развития агропромышленного комплекса и экологии в республике.



Было отмечено, что агропромышленный комплекс Мордовии уже более 10 лет демонстрирует рост. В прошлом году объем производства валовой продукции сельского хозяйства составил почти 118 млрд рублей: было собрано более 1,3 млн тонн зерна при лучшей урожайности в Приволжском федеральном округе, а также более 1 млн тонн сахарной свеклы.

В текущем году в Мордовии планируют засеять сельскохозяйственными культурами 755 тысяч гектаров. Аграрии полностью обеспечены всеми необходимыми ресурсами, включая топливо и минеральные удобрения. Благодаря использованию семян отечественной селекции, наращиваются объемы импортозамещения по целому ряду культур.



В 2024 году в регионе было произведено более 550 тысяч тонн молока, что больше, чем годом ранее. В январе-марте текущего года также фиксируется рост по отношению к аналогичному периоду прошлого года. На поддержку агропромышленного комплекса Мордовии в этом году будет направлено более 2 млрд рублей из федерального бюджета.



Большая работа в Мордовии ведется в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» – региону выделено около 1,5 млрд рублей.



Отдельное внимание в ходе встречи было уделено итогам реализации национального проекта «Экология» и участию региона в новом национальном проекте «Экологическое благополучие», в частности обновлению инфраструктуры для хранения и переработки твердых коммунальных отходов, ликвидации несанкционированных свалок в регионе.