В Саранске после Пасхального богослужения горожан на выделенном транспорте развезут по микрорайонам

«В вас течет кровь героев!»
Глава Мордовии Артём Здунов встретился с детьми участников специальной военной операции
Как сообщает Администрация города, после праздничного Пасхального богослужения в Кафедральном соборе святого праведного воина Феодора Ушакова жителей Саранска развезут по микрорайонам.
В ночь с 19 на 20 апреля организованная доставка горожан в микрорайоны будет осуществляться с ул. Советской, в районе Кафедрального Собора Ф. Ушакова.
На автобусах будут размещены указатели с названием микрорайона.
Поделиться в соц. сетях:
Глава Мордовии Артём Здунов встретился с детьми участников специальной военной операции
В Духовно-просветительском центре прошло мероприятие для школьников
В Мордовии чествовали работников сферы культуры
Артём Здунов встретился с членами Мордовского делового товарищества