В Саранске после Пасхального богослужения горожан на выделенном транспорте развезут по микрорайонам

Наш город

Как сообщает Администрация города, после праздничного Пасхального богослужения в Кафедральном соборе святого праведного воина Феодора Ушакова жителей Саранска развезут по микрорайонам.

В ночь с 19 на 20 апреля организованная доставка горожан в микрорайоны будет осуществляться с ул. Советской, в районе Кафедрального Собора Ф. Ушакова.

На автобусах будут размещены указатели с названием микрорайона.

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