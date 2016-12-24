В Саранске после Пасхального богослужения горожан на выделенном транспорте развезут по микрорайонам

Как сообщает Администрация города, после праздничного Пасхального богослужения в Кафедральном соборе святого праведного воина Феодора Ушакова жителей Саранска развезут по микрорайонам.



В ночь с 19 на 20 апреля организованная доставка горожан в микрорайоны будет осуществляться с ул. Советской, в районе Кафедрального Собора Ф. Ушакова.



На автобусах будут размещены указатели с названием микрорайона.