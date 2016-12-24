В системе водоснабжения Саранска эксплуатируется 87 артезианских скважин

В рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в 2025 году в Саранске отремонтируют водопроводные сети и сборный водовод на территории Лямбирского района республики.



Водоснабжение Саранска базируется на использовании подземных вод и осуществляется из четырех водозаборов - Новотроицкого, Руднянского, Пензятского и Саранского (Центральный водозабор).

Вода из артезианских скважин поступает в водоразборные сети через насосные станции из соответствующих резервуаров или водонапорных башен. Артезианская вода проходит естественную фильтрацию через природные слои, поэтому не требует очистки и обеззараживания.



В настоящее время в системе водоснабжения города эксплуатируется 87 артезианских скважин, 27 резервуаров чистой воды, общим объемом 112,5 тыс. куб. м. Общая протяженность водоводов и водопроводных сетей Саранска превышает 577 километров.



«Для улучшения качества воды, поступающей жителям, в 2025 году в рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» запланирован капитальный ремонт 8,4 км водопроводных сетей. Кроме восстановительных работ на сетях водоснабжения города в этом году запланирован капремонт сборного водовода от скважин Пензятского водозабора до насосной станции второго подъема, пролегающего на территории Лямбирского района Мордовии, общей протяженностью 4,1 км», – отметила руководитель Проектной дирекции Минстроя России Дина Сафиуллина.



Благодаря реализации проекта порядка десятки тысяч жителей Саранска и Лямбирского района Мордовии будут обеспечены качественной водой.