В Мордовии запустят дополнительные авиарейсы Саранск – Москва

«Очень нужная и важная программа»
Глава Мордовии Артём Здунов встретился с «Героями среди СВОих»
Об этом в телеграм сообщил Глава Мордовии Артём Здунов.
«27 августа вместе с Аэрофлотом запускаем дополнительные утренние рейсы Саранск - Москва: по средам, пятницам и воскресеньям. Программа будет действовать в тестовом режиме - до 2 ноября. Если наши жители и гости оценят удобство - со следующего года рейсы станут регулярными».
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