В Мордовии запустят дополнительные авиарейсы Саранск – Москва

Об этом в телеграм сообщил Глава Мордовии Артём Здунов.

«27 августа вместе с Аэрофлотом запускаем дополнительные утренние рейсы Саранск - Москва: по средам, пятницам и воскресеньям. Программа будет действовать в тестовом режиме - до 2 ноября. Если наши жители и гости оценят удобство - со следующего года рейсы станут регулярными».