Артём Здунов провел встречу с участником программы «Герои среди СВОих» Александром Слугиным

Глава Мордовии Артём Здунов 10 июля провел встречу с участником программы «Герои среди СВОих» Александром Слугиным. Александр – родной брат Героя России Григория Слугина, тоже военный, участник специальной военной операции.

Напомним, 1 июля в республике стартовала программа профессиональной переподготовки «Герои среди СВОих». Мордовия в числе первых среди субъектов страны запустила региональный аналог федерального проекта «Время героев», инициированного Президентом России. 42 человека, которые проходят обучение по этой программе, имеют государственные награды за участие в СВО. Среди них – и Александр Слугин.

Все участники программы получили наставников. Наставником Александра Слугина стал Глава Мордовии Артём Здунов. На встрече обсудили план работы и направления обучения, которым предстоит уделить особое внимание.

Александр Слугин от всех участников программы поблагодарил Главу республики Артёма Здунова, руководителя Администрации Главы Республики Мордовия и Правительства Республики Мордовия Булата Хайрутдинова, кураторов и организаторов за личное участие и поддержку по всем направлениям. «Своим товарищам из других регионов я могу поставить в пример нашу республику. Как организовано обучение, какое внимание уделяется участникам СВО – всё заслуживает самой высокой оценки», - сказал он.

Глава Мордовии расспросил Александра Слугина о том, как проходит обучение, какие направления интересуют его больше всего. Руководитель республики подчеркнул, что все образовательные модули важны. «Речь идет не только об органах власти и управления – это и хозяйствующие субъекты, и строительство, и ЖКХ, и общественная деятельность. Но любой процесс – это порядок. А порядку вы и сами можете научить кого угодно. Будем работать!» - сказал Артём Здунов.