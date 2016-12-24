Башня «Мордовия» и виноградники: Артём Здунов встретился с членами Мордовского делового товарищества

Глава Мордовии Артём Здунов 11 апреля встретился с членами Мордовского делового товарищества - встреча прошла в Саранске в бизнес-инкубаторе «Молодежный».



Напомним, Мордовское деловое товарищество создано два года назад, уже сформировалась традиция встречаться и обсуждать планы развития совместных инвестиционных и социальных проектов. Основной блок мероприятий в рамках этой встречи членов МДТ был организован нашим земляком Владиславом Кочетковым и экспертами инвестиционного холдинга «Финам».



В бизнес-инкубаторе разместилась выставка работ молодых художников Института национальной культуры - проект был реализован при поддержке еще одного нашего земляка - Артура Салякаева.



Сейчас в структуре МДТ уже около 170 предпринимателей, которые проживают в разных регионах нашей страны, но это не мешает им активно помогать малой Родине, выходить с важными инициативами, открывать офисы и производства. Республика заинтересована в создании новых рабочих мест, наполнении особой экономической зоны новыми резидентами. Важно не только привлекать инвестиции и развивать реальный сектор экономики, но и поддерживать наших бойцов и их семьи, помогать талантливой молодежи.



«У нас сложилась традиция совместно работать, и эту традицию надо сохранить, - подчеркнул Артём Здунов. - Мы всегда готовы поддержать, готовы вместе решать задачи. Будем обязательно помогать».



Основатель Мордовского делового товарищества Денис Шапкарин рассказал о том, что удалось сделать, а также о планах на будущее. Главное достижение, как отметил он, что за эти два года никто из членов товарищества не поссорился, всех связывает любовь к Мордовии и взаимовыручка. Активно развивается направление социальных проектов и благотворительности.



На встрече предприниматели выступили с новыми инициативами и предложениями. Собственник ГК «Аграрный ресурс» Руслан Мухаев представил проект бизнес-кластера агломерации Саранск-Рузаевка «Башня Мордовии». Для строительства делового центра высотой 155 метров (42 этажа) будет привлечен инвестор.



Президент АО «Финам» Владислав Кочетков рассказал о взаимодействии с регионом. В начале 2025 года подписано соглашение между «Финам» и Мордовским госуниверситетом, совместная работа позволит увеличить число компетентных специалистов и уровень просвещения населения в части финансов и инвестиций. С нового учебного года компания будет выплачивать специальные стипендии для студентов вуза.



Руководитель инвестиционного направления «АЛС-Поволжье» Алишер Фазилов поделился планами по открытию в Саранске производства контрольно-измерительных приборов. Компания является спонсором футбольного клуба «Шумбрат» и намерена стать резидентом особой экономической зоны.



Основатель бренда «Край земли» Александр Земченко рассказал, что в 2024 году в Ардатовском районе было заложено 56 гектаров новых садов - такого не было с 1986 года. В этом году заложат еще 50 гектаров. Развивается бренд «Мордовский сидр». Появится и новое направление - виноградарство, первые промышленные виноградники планируется заложить совсем скоро - в начале мая.



О своих проектах рассказали также собственник ООО «Инфомаксимум» Александр Бочкин, руководитель ГК «Импульс-Маркетинг» Денис Лашин, генеральный директор «Radisson Hotel & Congress Center Saransk» Алексей Стешин и генеральный директор «SPROOTS», «ТОSAN», «Тюштян» Александр Ширяев. Алексей Стешин рассказал о продолжении благоустройства и создании туристической инфраструктуры в с. Блохино Лямбирского района, а Александр Ширяев предложил внести свой вклад в работу общественного транспорта Саранска и разработать униформу для водителей и кондукторов.



Глава Мордовии, подводя итоги встречи, поблагодарил всех земляков за активность и инициативность и пообещал всестороннюю поддержку.