В Саранске памятник участникам СВО будет установлен до Дня Победы

Увековечить героический подвиг участников и тружеников тыла Великой Отечественной войны, а также Героев сегодняшнего дня – бойцов специальной военной операции – такую задачу в своем Послании Государственному Собранию ставил Глава Мордовии Артём Здунов.

Ко Дню Победы во всех районах Мордовии приведут в порядок мемориалы и памятники воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны. Масштабные работы по благоустройству проходят на площади у Вечного огня на Советской площади в Саранске. Сегодня ход работ осмотрела исполняющая обязанности Председателя Правительства Республики Мордовия Галина Лотванова.

Весь комплекс строительных работ будет выполнен до конца апреля. Рядом с мемориальным комплексом будет установлен памятник героям СВО.

«Строительные работы идут в соответствии с графиком и с соблюдением всех строительных норм. Благоустройство этой территории завершится до конца апреля, а до 9 мая на площади Победы будет установлен памятникам героям специальной военной операции. Чтить и помнить подвиги защитников Отечества разных поколений – наша святая обязанность», - сказала Галина Лотванова.

Эскиз памятника героям специальной военной операции обсуждался на заседании Архитектурного совета с участием Главы Мордовии, ветеранов и участников специальной военной операции. Автор скульптурной композиции – Александр Филатов.