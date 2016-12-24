«Вы генерируете энергию и дарите ее людям!» - в Мордовии чествовали работников сферы культуры

28 марта Глава Мордовии Артём Здунов поздравил с профессиональным праздником людей, которые своим творчеством делают нашу жизнь ярче и интереснее, развивают культуру Мордовии и хранят национальные традиции. Артисты, музыканты, художники, работники музеев и библиотек – все они каждый день соприкасаются с прекрасным и дарят его окружающим.

Открывая торжественное мероприятие, Глава Мордовии поздравил всех хранителей культуры и традиций, театральных деятелей, поблагодарил за самоотдачу профессии.

«Сегодня мы с уважением чествуем тех, кто действительно наделен особой миссией и талантом, – вселять в людей надежду, помогать верить в будущее, в свою Родину, помогать жить и работать задорно, с песней. Ведь без культуры никуда! Так было и в годы Великой Отечественной войны – солдаты шли в бой с песней. Она же сопровождала жителей страны в самые нелегкие годы для нашей матушки-России», - сказал Артём Здунов.

Хорошими темпами развивается сфера культуры республики. За шесть лет в рамках нацпроекта «Культура» удалось привлечь в отрасль более 1,3 млрд рублей. Построены и капитально отремонтированы 35 объектов, еще в 38 учреждениях модернизирована материально-техническая база, обновляются районные и сельские дома культуры.

В этом году начался новый этап – на смену национальному проекту «Культура» пришел нацпроект «Семья».

Мордовия гордится 7 профессиональными, 11 народными, двумя образцовыми детскими театрами, уникальными фестивалями.

«Отрадно, что в театры стали ходить семьями – это показатель нашего культурного кода, развития, показатель того, что наше культурное наследие передается молодым поколениям, - подчеркнул Глава республики. - Полные залы – гарантия, что культура будет жить. Это знак качества!»

Была отмечена важность решения Президента России о запуске с этого года долгожданной программы «Земский работник культуры», а также смены поколений в культурном сообществе республики.

В следующем году исполнится 150 лет со дня рождения Степана Дмитриевича Эрьзи, прославившего культуру родной земли. Юбилейные мероприятия пройдут на самом высоком уровне, сделав это событие заметным в культурной жизни России.

Руководитель республики особо отметил среди многих интересных культурных инициатив проект «#КультураZаПобеду!», в котором активно участвуют все государственные и муниципальные учреждения культуры. Многие выезжали «за ленточку», чтобы поддержать боевой дух бойцов, организовывали патриотические концерты и выставки, участвовали в сборе гуманитарных грузов.

«Спасибо вам за помощь бойца, пусть вам это вернется сторицей. Ребята всегда будут помнить, что мы про них не забывали – для них это принципиально важно!» - отметил Артём Здунов.

Глава Мордовии поблагодарил каждого, кто посвятил свою жизнь развитию культурного потенциала республики, укреплению патриотизма, сохранению и возрождению исконных духовно-нравственных ценностей и национальных традиций.

«Вы генерируете энергию и дарите ее людям. Она обязательно вернется вам добром!» - подытожил Глава Мордовии.

В ходе церемонии работникам культуры были вручены высокие награды.

Директор театра оперы и балета имени И.М. Яушева Владимир Шарапов, которому присвоено почетное звание «Народный артист Республики Мордовия», сказал: «Культура – это не сфера услуг, это среда обитания, в которой мы с вами воспитываемся, образовываемся и формируемся как нация, как народ».

Директор Дворца культуры и искусств МГУ им. Н.П. Огарёва Наталья Атитанова, ставшая «Заслуженным деятелем искусств Республики Мордовия», поделилась, что это большая честь и напоминание о том, что многое предстоит еще сделать на благо родной республики.

Ветеранам культурного сообщества Мордовии вручили цветы от Главы Мордовии.