Артём Здунов и Ирек Файзуллин обсудили модернизацию коммунальной инфраструктуры Мордовии

В Москве 27 марта состоялась встреча Главы Мордовии Артёма Здунова и Министра строительства и ЖКХ России Ирека Файзуллина. Обсуждались мероприятия, запланированные в рамках модернизации коммунальной инфраструктуры, в том числе, вошедшие в новый нацпроект «Инфраструктура для жизни».

В 2025 году в Мордовии в рамках региональной программы реализуется три мероприятия по модернизации 1,6 км сетей водоотведения и 2,2 км сетей водоснабжения. Кроме того, большой объем работ заложен в федпроект «Модернизация коммунальной инфраструктуры» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» - это реконструкция водозаборов и водоводов, коммунальных сетей. В том числе ускорение сроков капремонта водовода в Пролетарском районе Саранска. Ремонт объекта позволит обеспечить больше 75 тысяч жителей чистой водой.

Было отмечено, что системная работа по обновлению коммунальной инфраструктуры в республике позволила сократить количество аварий в 2024 году на 2,9 % в сравнении с предыдущим периодом.

В Мордовии также активно ведется капитальный ремонт многоквартирных домов, включенных в региональную программу. В общей сложности положительные изменения коснутся почти 435 тыс. человек, проживающих в 4037 МКД.

В обсуждении принял участие и.о. Председателя Правительства Мордовии Батыр Эмеев.