В Саранске на выставке можно увидеть более 300 работ мастеров народного творчества Мордовии

Демографический приоритет
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Сегодня, 4 марта, в Выставочном зале Музея Эрьзи (ул. Советская, д. 29) откроется выставка мастеров декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства Мордовии «Творчество рождает радость», посвященная 80-летию со дня образования Дома народного творчества Республики Мордовия.
Экспозиция включает в себя более 300 работ самодеятельных мастеров из 22 районов республики и города Саранска, а также работы известных вышивальщиц (А. М. Масловой, О. Д. Шереметовой) из фондов Музея Эрьзи.
Среди экспонатов – национальная вышивка, теньгушевская семицветка, тавлинская резная игрушка, знаменитые урусовские валенки и другие изделия, ставшие культурными брендами Мордовии.
На выставке будут представлены национальные костюмы, изделия из растительных материалов (бересты, лыка, лозы), украшения из бисера, коллекции интерьерных кукол и многое другое.
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