Глава Мордовии пообщался на «Семейном пикнике» с молодыми семьями

Вечером 8 июля Глава Мордовии Артём Здунов приехал в Экопарк Саранска на фестиваль «Семейный пикник». Фестиваль организован при поддержке Федерального агентства по делам молодежи и направлен на укрепление и популяризацию семейных ценностей. Все площадки фестиваля ориентированы на создание условий для совместного семейного досуга.

Жители города с удовольствием пришли в Экопарк. Каждый мог найти себе здесь занятие по вкусу. Творческие, кулинарные, спортивные мастерские, образовательная зона, концертная программа - везде было интересно, а за прохождение интерактивных площадок семейной игры можно было получить подарки.

В рамках фестиваля Глава Мордовии встретился с молодыми семьями. Во встрече также приняли участие первый заместитель Председателя Правительства РМ Галина Лотванова, председатель Госкомитета по делам молодежи РМ Анастасия Гришнева, мэр Саранска Владимир Быков, митрополит Саранский и Мордовский Зиновий.

«В ближайшее время мы проведем опрос, внимательно изучим все потребности тех, кто задумывается о рождении ребенка, но пока не решается это сделать. Мы хотим выяснить узкие моменты, хотим знать, что нужно сделать, чтобы молодые люди принимали решение в пользу увеличения семьи. Мы делаем это не только для себя, но и для всей России, потому что мне поручили этим заниматься», - сказал Артём Здунов.

Митрополит Саранский и Мордовский Зиновий, говоря о ценности семейных отношений, подчеркнул: «Семья - это самое главное, это оплот, это святыня. А семья строится на любви. Люди, которые поставили во главу угла семейные ценности, успешны в работе, красивы в жизни. Господь дает доброго супруга и супругу тем, кого хочет наградить».

Участники встречи рассказали о своих семьях, о том, как живут и воспитывают детей - это, безусловно, главная ценность и главное богатство в жизни. «Стать мамой прекрасно в любом возрасте. Дети нас мотивируют, с ними ты чувствуешь себя суперчеловеком. Сейчас я жалею только о том, что так поздно стала мамой», - сказала Юлия Александрова.

А вот у Кристины Костиной в ее 30 с хвостиком - трое детей. На она по-прежнему выглядит юной девушкой, и все очень удивляются, когда узнают, что она многодетная мама. Две дочки и сыночек - такое богатство у Костиных. Супруг Сергей Владимирович - всегда рядом, помогает во всем, и в этом секрет их семейного счастья. «Быть работающей мамой непросто. Но я очень люблю и свою семью, и свою работу, поэтому справляюсь. Но понимание и поддержка со стороны работодателя очень важны», - подчеркнула она.

Людмила Адушкина - домохозяйка и яркий пример молодой, красивой многодетной мамы. Скоро у Адушкиных родится седьмой ребенок. «В нашей республике много красивых и достойных многодетных семей», - сказала Людмила.

Настоятель Храма иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша» иерей Пантелеймон рассказал о работе воскресной школы, о своей семье, где пока двое детей. «Я приехал в Саранск по благословению митрополита, город стал для нашей семьи родным, он нам очень нравится», - сказал он.

Все предложения по благоустройству Саранска, которые были высказаны молодыми семьями на встрече с Главой республики, будут отработаны мэром города.