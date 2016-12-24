Глава Мордовии: «Мы должны передать память о бессмертном подвиге Михаила Девятаева нашему подрастающему поколению»

Глава Мордовии Артём Здунов 8 июля, в день рождения Героя Советского Союза, летчика Михаила Петровича Девятаева побывал в Мордовском национальном драматическом театре на спектакле «Побег из ада».

Спектакль поставлен режиссером Ольгой Парфёновой по пьесе Валентины Мишаниной - она написана на основе биографии нашего героического земляка и впечатлений автора от личного общения с Михаилом Девятаевым.

В основе спектакля – реальная хроника жизни гвардии старшего лейтенанта, летчика-истребителя, Героя Советского Союза. Самый известный эпизод его биографии – дерзкий побег из концлагеря на захваченном немецком бомбардировщике. Но оказалось, что борьба за право жить продолжится и гораздо позже, когда война останется в прошлом.

Перед началом спектакля Глава Мордовии сказал: «Мы должны передать память об этом бессмертном подвиге нашему подрастающему поколению. Спасибо, что на спектакле присутствуют родственники Михаила Петровича. Спасибо творческому коллективу за работу. Приятного всем просмотра!»

Сын героического летчика, учредитель Фонда памяти Михаила Девятаева Александр Девятаев вспомнил, как в день рождения отца семья всегда собиралась вместе. «Поэтому для меня этот спектакль - очень волнующий. Надеюсь, что все мы получим большое удовольствие от просмотра», - сказал он.

Более двух часов постановка держала всех в напряжении. Артистам удалось очень глубоко погрузить зрителей в события далеких дней, в период детства нашего земляка, его учебы, плена и послевоенной жизни. Очень трогательно была показана история любви Миши Девятаева и Фаи, его будущей жены. Зритель внимал спектаклю всем сердцем, в зале царила полнейшая тишина. Было страшно, и горько, и больно. И были слезы, зрители плакали, а это значит, что спектакль состоялся.