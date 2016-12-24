Участники форума «Всё для Победы» из Мордовии поделились впечатлениями от встречи с Президентом России

6 июля в Москве состоялся форум «Всё для Победы» с участием Президента Российской Федерации Владимира Путина. Представители Мордовии, принявшие участие в мероприятии, рассказали о своих эмоциях и значении этой встречи для дальнейшей работы.

Наталья Сайгачева, руководитель регионального отделения Народного фронта в Мордовии, подчеркнула особую атмосферу единства и патриотизма, царившую в зале:

«Мероприятие можно посмотреть в записи, но, к сожалению, ту атмосферу сплочённости, единства, силы и дух патриотизма, который царил в зале, невозможно передать через экран. В зале плакали даже мужчины, и этих слёз никто не стеснялся, потому что в них и боль, и сила, и гордость, и радость».

Антон Нырков, координатор Молодёжки Народного фронта в РМ, отметил важность личного вклада каждого в поддержку бойцов на передовой:

«На форуме «Всё для Победы» Владимир Владимирович Путин подчеркнул значимость помощи бойцам от каждого неравнодушного жителя страны. Эти слова стали не просто лозунгом, а призывом к действию. Молодёжка по всей России активно участвует в помощи нашим военным: изготавливает окопные свечи, плетёт маскировочные сети, собирает сухие пайки, организует «сухие души» и многое другое».

Людмила Резяпкина, член штаба ОНФ и председатель Союза журналистов РМ, рассказала о вкладе медиасообщества:

«В канун 80-летия Победы более 30 сотрудников 11 редакций региональных СМИ, преподаватели и студенты кафедры журналистики МГУ им. Н.П. Огарева объединились для участия в волонтерской акции помощи фронту, формировании гуманитарного груза на передовую.

В храме святого праведного Иоанна Кронштадтского в Саранске журналисты плели маскировочные сети, заливали окопные свечи, заготовливали овощи для сухих супов для бойцов-участников специальной военной операции.».

Максим Захаров, член штаба ОНФ, назвал форум итогом трёх лет масштабной народной работы:

«Это событие – результат огромных усилий тысяч добровольцев по всей стране, которые ежедневно помогают нашим бойцам и мирным жителям новых территорий. Кто-то шьёт, кто-то собирает гуманитарную помощь, кто-то поддерживает раненых. И каждый делает это от чистого сердца».

Алексей Зюзин, директор Дома науки и техники, активист ОНФ, подтвердил, что работа продолжается:

«Помощь нашим защитникам не прекращается: формируются новые гуманитарные грузы, и с каждым, даже небольшим, но важным делом мы приближаем долгожданную Победу».

Форум «Всё для Победы» в очередной раз продемонстрировал сплочённость российского общества и готовность граждан поддерживать армию и страну в этот ответственный исторический момент.