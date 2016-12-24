Артём Здунов встретился с семьями участников СВО

Глава Мордовии Артём Здунов 8 июля вместе с митрополитом Саранским и Мордовским Зиновием встретился с семьями участников СВО. Во встрече также приняла участие Елена Федюнина - председатель правления Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Глава Мордовии подчеркнул: «Мы с вами - одна большая семья. Для нас очень важно, чтобы наши бойцы чувствовали себя спокойно, зная, что у близких все в порядке».

Руководитель Мордовии регулярно встречается с семьями участников СВО, знает обо всем, что требуется, где и в чем нужна поддержка. Такие встречи помогают оперативно решать возникающие вопросы, быть в курсе всех нужд и чаяний бойцов и их семей.

Артём Здунов поздравил всех с Днем семьи, любви и верности, пожелал мира и благополучия.

Елена Федюнина отметила: «Сегодня я принимала участие в праздничном молебне. Это особое чувство - когда мы молимся все вместе. Поэтому важно проводить побольше таких совместных мероприятий. Мордовия активно взаимодействует с фондом, ежегодно реализует различные проекты поддержки семей. Регион является активным участником всероссийского конкурса «Семья года». Кроме того, в республике реализуются проекты по созданию семейных многофункциональных центров».

Митрополит Саранский и Мордовский Зиновий рассказал об истории православных святых Петра и Февронии и подчеркнул: «Семья - это важнейший дар. Но любовь должна быть не эгоистичной, направленной на себя, а жертвенной - направленной на близкого».

Екатерина Семушенкова, жена участника СВО, член Комитета семей воинов Отечества Республики Мордовия, поблагодарила Главу республики за помощь бойцам и их семьям. «Мы знаем, что мы не одни, и это придает нам силы», - сказала она.

Алина Ледяйкина - жена участника СВО, мама четверых детей. Она точно знает: трудно только с первым ребенком, потом уже легче, дети растут и становятся большими помощниками. Многодетная семья - это сила и мощь, нужно гордиться ими, нужно говорить об этом молодежи, особенно мальчикам, воспитывать в них ответственность и умение быть надежной опорой для своих близких.

Участник СВО Борис Аношкин поблагодарил Главу республики за приглашение на встречу, пожелал всем здоровья, благополучия и семейного счастья.

Встреча получилась очень теплой, говорили о том, как воспитывать детей, как развивать инфраструктуру для жизни, для семей с детьми. Глава республики записал все обращения и предложения, их обязательно рассмотрят.