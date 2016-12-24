18 афиш из Мордовии будут бороться за победу на фестивале «Театральное Приволжье»

Культура

В Мордовии завершился региональный отбор лучших работ, поступивших на конкурс афиш и плакатов фестиваля «Театральное Приволжье».

Региональное жюри выбрало 18 лучших работ, которые примут участие в окружном этапе - 10 ярких афиш в детской/подростковой категории и 8 афиш в возрастной категории с 18 до 30 лет.

Экспертная оценка представленных на конкурс работ будет проводиться в начале марта, а подведение итогов и награждение победителей пройдет 27 марта, в Международный день театра.

Фестиваль «Театральное Приволжье» проводится под патронатом полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова.

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