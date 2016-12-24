Артём Здунов: «Госкомитет по делам молодежи за три года активной жизни показал серьезные результаты»

Глава Мордовии Артём Здунов 10 февраля принял участие в итоговой коллегии Государственного комитета по делам молодежи РМ. На ней подвели итоги реализации молодежной политики в 2024 году и поставили задачи на предстоящий период.

Участников коллегии приветствовали депутат Государственной Думы РФ, ответственный секретарь Общероссийского общественного движения «Поисковое движение России» Елена Цунаева, Герой России, начальник главного штаба Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Владислав Головин, руководитель Российского центра гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи Елена Беликова, начальник департамента по работе с регионами Российского общества «Знание» Александр Борисов, митрополит Саранский и Мордовский Зиновий.

Молодежная политика - одно из важнейших направлений государственной политики в стране. В Российской Федерации принята стратегия развития молодежной политики до 2030 года. По инициативе и при поддержке Президента Владимира Путина появился национальный проект «Молодежь и дети».

Председатель Государственного комитета по делам молодежи РМ Анастасия Гришнева доложила о реализации государственной молодежной политики в минувшем году. Одно из важных направлений - добровольчество. На сегодняшний день в волонтерскую деятельность в республике вовлечено 66 тысяч человек. Добровольцы активно работают по поддержке СВО (в прошлом году отправлено более 21 тонны гуманитарного груза). Группа волонтеров из Мордовии сейчас находится в Краснодарском крае - помогает устранять последствия разлива мазута на черноморском побережье.

Глава Мордовии отметил: «Госкомитет по делам молодежи за три года активной жизни показывает серьезные результаты. В минувшем году значительно расширена молодежная инфраструктура. Появились две новые организации, подведомственные Госкомитету: Республиканский гражданско-патриотический центр молодежи и Центр развития общественных инициатив Республики Мордовия. По программе «Регион для молодых», которая реализуется по инициативе нашего Президента, в республике открылись обновленные молодежные центры в Саранске и Рузаевке».

В этом году будут отремонтированы молодежные центры в Чамзинском и Дубенском районах.

В 2024 году республика вошла в число победителей всероссийского конкурса «Регион добрых дел». Благодаря этому на развитие инфраструктуры добровольчества привлечено более 6 млн рублей.

Помимо традиционных направлений молодежной политики развиваются и новые - молодежный туризм и креативные индустрии.

В 2024 году молодежная политика в Мордовии вышла на международный уровень: в рамках региональной программы республика приняла участников Всемирного фестиваля молодежи из 34 стран, провела Арт-резиденцию с предпринимателями из Китая, открылся международный клуб дружбы на базе обновленного Дома молодежи.

В этом году предстоит провести юбилейную X Интеллектуальную олимпиаду студентов с участниками из Беларуси, Китая, Индии, Киргизии, региональную программу Международного молодежного форума, а также проработать новые интересные направления для международного молодежного сотрудничества.

Молодежь Мордовии продолжает показывать неплохие результаты в грантовой и проектной деятельности. Важно сохранить набранный темп, готовить качественные заявки по направлениям патриотического воспитания, развития добровольчества, научно-технического творчества, поддержке молодых и студенческих семей, повышению рождаемости.

Необходимо продолжить развивать спортивное направление в молодежной среде. Особое внимание, как подчеркнул Артём Здунов, нужно уделить детям участников СВО, подросткам из неблагополучных семей.

Об итогах работы Республиканского гражданско-патриотического центра молодежи рассказала руководитель центра Татьяна Иванова.

Опытом работы с молодыми специалистами на предприятии поделилась начальник отдела кадров ООО «Завод световых приборов» Яна Панькина.

На коллегии состоялось награждение активной молодежи и победителей республиканского конкурса муниципальных районов в сфере реализации молодежной политики.