Ветеран Великой Отечественной войны Михаил Данилов стал Почётным гражданином Республики Мордовия

Ветеран Великой Отечественной войны Михаил Данилов, в декабре минувшего года отметивший вековой юбилей, проживает в селе Папулево Ичалковского района. 28 января в гостях у него побывал Председатель Госсобрания республики.

Владимир Чибиркин передал ветерану поздравления Главы Мордовии с присвоением звания «Почётный гражданин Республики Мордовия», вручил знак отличия и юбилейную медаль «80 лет Победы в Великой Отечественной войне».

К армейской службе Михаил Яковлевич приступил в 1943 году. После вернулся в родное село и устроился в колхоз, где много лет работал пастухом и скотником.

Председателя Госсобрания Мордовии один из старейших жителей республики встретил радушно, пригласил за стол, поделился воспоминаниями из своей жизни.

В браке с супругой Михаил Яковлевич прожил более 70 лет. Воспитали шестерых сыновей и дочь. Сейчас у ветерана 13 внуков и 19 правнуков.