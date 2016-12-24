Ветеран Великой Отечественной войны Михаил Данилов стал Почётным гражданином Республики Мордовия

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Ветеран Великой Отечественной войны Михаил Данилов, в декабре минувшего года отметивший вековой юбилей, проживает в селе Папулево Ичалковского района. 28 января в гостях у него побывал Председатель Госсобрания республики.
Владимир Чибиркин передал ветерану поздравления Главы Мордовии с присвоением звания «Почётный гражданин Республики Мордовия», вручил знак отличия и юбилейную медаль «80 лет Победы в Великой Отечественной войне».
К армейской службе Михаил Яковлевич приступил в 1943 году. После вернулся в родное село и устроился в колхоз, где много лет работал пастухом и скотником.
Председателя Госсобрания Мордовии один из старейших жителей республики встретил радушно, пригласил за стол, поделился воспоминаниями из своей жизни.
В браке с супругой Михаил Яковлевич прожил более 70 лет. Воспитали шестерых сыновей и дочь. Сейчас у ветерана 13 внуков и 19 правнуков.
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