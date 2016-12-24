В Мордовии провели выездное заседание расширенной коллегии Госкомитета по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям

Гражданская оборона и предупреждение чрезвычайных ситуаций - сегодня это направление работы имеет особое значение для всех уровней власти. 17 января в Торбееве состоялось выездное заседание расширенной коллегии Госкомитета по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Мордовия, а также учебно-методический сбор с привлечением представителей органов власти республики и районных администраций. В мероприятиях приняли участие Глава Мордовии Артём Здунов, главный федеральный инспектор по РМ Анатолий Гулин, вице-премьер Алексей Ежов.



Напомним, единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) объединяет органы управления, силы и средства федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления и организаций, в полномочия которых входит решение вопросов по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.



Практическая тренировка по ликвидации последствий ЧС прошла в одном из микрорайонов Торбеева. По легенде, в жилой дом попал беспилотник. Показательные учения были направлены на спасение людей из задымленной среды, эвакуацию с верхних этажей здания, использование технических средств и инструментов для поиска людей под завалами.



Артём Здунов осмотрел работу подвижного пункта управления Правительства Республики Мордовия, пункт выдачи средств индивидуальной защиты, приемный эвакуационный пункт, пункт радиационно-химического наблюдения, станции обработки техники и личного состава. Глава Мордовии детально проверил, как организована эта работа, какие направления требуют усиления.



Также в рамках учебно-методического сбора состоялась практическая тренировка по спасению утопающего на воде с использованием новой аэролодки, поступившей на вооружение Мордовской республиканской аварийно-спасательной службы.



На коллегии были подведены итоги работы блока по гражданской обороне и защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в минувшем году и обозначены задачи на текущий период.



Открывая заседание, Артём Здунов подчеркнул, что Главное управление МЧС России по РМ и региональный госкомитет по делам ГО и ЧС ведут слаженную работу единой командой.



В минувшем году на территории республики зарегистрирована одна чрезвычайная ситуация – природный пожар в Рузаевском районе. Реагирование было оперативным, но площадь пожара немалая – 143 га. Несколько ухудшилась ситуация по обеспечению безопасности людей на водных объектах – погибло 22 человека, в том числе один ребенок. На 13% снизилось количество пожаров и число погибших в них людей.



«Самое дорогое – это человеческая жизнь! Во всех ситуациях решающую роль играет человеческий фактор – это мы с вами. Значит, было недостаточно профилактики, штрафных санкций. Люди должны чувствовать ответственность», - сказал Глава Мордовии. Он обратился ко всем ответственным за это направление, в том числе в районах республики: работу необходимо усилить.



По итогам прошлогодней коллегии положительно решен вопрос предоставления единовременной денежной компенсации расходов на приобретение автономных дымовых пожарных извещателей отдельным категориям граждан, в том числе семьям участников СВО. На особом контроле остаются вопросы готовности объектов гражданской обороны (в прошлом году была проведена их масштабная инвентаризация) и формирования резервов материальных ресурсов.



«В настоящее время серьезной проблемой становятся террористические атаки по территории России с применением ударных дронов, летательных объектов. В республике создан региональный сегмент оперативного штаба единого национального центра. Самое главное – это время реагирования и обучение людей. Нужно обучать наших граждан поведению в случае таких ситуаций. Это нужно сделать в школах, больницах, трудовых коллективах», - подчеркнул Артём Здунов.



Глава Мордовии отметил, что решать сложные задачи удается благодаря слаженному и конструктивному взаимодействию всех структур, органов и глав муниципальных образований. По оценке высшего руководства страны – Мордовия в числе лидеров по работе летних лагерей юных спасателей. У нас проводятся соревнования по пожарно-спасательным видам спорта, по этому направлению республика – пример для всей России.



«Благодарю всех за работу! Не снижаем активности, будем помнить, что от этого напрямую зависит жизнь и безопасность людей», - сказал Глава Мордовии.



На коллегии выступили начальник Главного управления МЧС России по РМ Сергей Репин, председатель Госкомитета по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Мордовия Андрей Наумов, министр образования РМ Елена Солдатова, руководители Торбеевского и Кадошкинского муниципальных районов.