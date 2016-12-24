Ремонт и строительство дорог в Мордовии продолжится в рамках нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни»

2024 год стал завершающим для национального проекта «Безопасные качественные дороги». Ремонтировать и строить дороги продолжат и в 2025 году, но уже по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Его целью станет комплексное развитие населенных пунктов, в том числе строительство дорог. Стоит задача сделать магистрали более безопасными для водителей и пешеходов.

За шесть лет реализации национального проекта в республике строились крупные инфраструктурные объекты и ремонтировались автомобильные дороги регионального, муниципального и местного значения. С 2019 по 2024 годы отремонтировано 416 участков дорог, всего 1 307 км.

Завершены работы на следующих значимых для республики объектах:

- строительство автомобильной дороги «Обход г. Рузаевка»

- реконструкция моста ч/р Инсар на автодороге №5

- капитальный ремонт путепровода № 1 на автодороге № 5 г. Саранска

- капитальный ремонт моста через р. Саранка по ул. Ботевградская в г. Саранске

- строительство автодороги в северной промзоне от ж/д переезда «Северный тупик» до автомагистрали «Северный обход Саранска

- капитальный ремонт путепровода по ул. Титова в г. Саранск (в районе ЖБК)».

Кроме того, продолжается строительство участка автодороги в Саранске с путепроводом по ул. Пролетарская протяженностью 1,2 км. Этот объект позволит соединить по кратчайшему пути две городские территории, включающие в себя производственные площадки, жилую застройку и различные учреждения. За счет повышения транспортной доступности можно будет реализовывать различные инвестпроекты, что будет способствовать созданию новых рабочих мест.

Также продолжается строительство автодороги по улице Строительная от улицы Победы до улицы Гожувской с путепроводом через железную магистраль и реку Инсар.