В минувшем году в Саранском аэропорту пассажиры пытались пронести на борт самолета ножи и патроны

По данным Саранского международного аэропорта, в 2024 году жители и гости республики пытались пронести на борт запрещенные предметы - сотрудники службы авиационной безопасности изъяли 17 таких экземпляров.

Чаще всего пытались взять в ручную кладь ножи, патроны и алкоголь, а также перцовые и газовые баллончики. Был изъят и не совсем обычный предмет — универсальный инструмент с топором.

Отмечается, что ознакомиться со списком запрещенных к провозу вещей можно на сайте авиакомпании.