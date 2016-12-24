В республике представили тематическую афишу мероприятий, посвященных празднованию 95-летия со дня образования Мордовской автономии

Культура

Министерство культуры, национальной политики и архивного дела РМ и учреждения культуры Мордовии представили тематическую афишу мероприятий, посвященных празднованию 95-летия со дня образования Мордовской автономии.

10 января 1930 года Президиум ВЦИК принял постановление о создании Мордовской автономной области с центром в городе Саранске.

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