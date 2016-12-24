В рамках Декады инвалидов сотрудники Службы занятости Мордовии организовали мероприятие для людей с ограниченными возможностями

По информации Службы занятости РМ, три компании предложили квотируемые рабочие места в социальной и культурной сферах, а также вакансии специалистов контактного центра. Заработная плата в среднем варьируется от 20 до 40 тыс. рублей. Организации предоставляют соискателям сокращенный рабочий день, индексацию зарплаты, бонусы и другие льготные условия.

«У работодателей щадящие требования к кандидатам, – они должны владеть компьютером на уровне пользователя, иметь грамотную внятную речь, легко обучаться, быть коммуникабельными и ответственными», — прокомментировала начальник территориального отдела содействия занятости населения по Саранску Светлана Лушкина.

Сейчас в городском Кадровом центре состоят на учете 64 человека с инвалидностью, из них 28 трудоустроены. За каждым из них закреплен карьерный консультант, который сопровождает соискателя на этапе поиска работы и продолжает поддерживать после трудоустройства.

По информации Службы занятости Мордовии, в прошлом году в службу занятости обратились 99 человек с инвалидностью, из них немногим менее пловины нашли работу благодаря карьерным консультантам.