Жители Мордовии могут проголосовать за новогодние открытки своих юных земляков на сайте Музея Победы

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Рисунки участников международного конкурса «Нарисуй «Елку Победы» из Мордовии попали на виртуальную новогоднюю выставку Музея Победы. Познакомиться с работами и проголосовать за понравившуюся открытку можно на сайте. В этом году количество работ стало рекордным - интернет-пользователи могут увидеть более 26 тысяч работ, авторами которых стали жители всех регионов России, а также Беларуси, Казахстана, Сербии, Норвегии, Молдовы, Марокко, Узбекистана, Кыргызстана и других стран.
«Конкурсанты представили рисунки, посвященные семейным традициям подготовки к Новому году разных поколений. В работах участники изобразили, как в разные годы бойцы и семьи в тылу украшают елку, делают подарки своими руками, пишут письма, загадывают заветные желания и водят хоровод вокруг красавицы-елки», - рассказали в Музее Победы.
На сайте Музея Победы пользователям предлагают выбрать любую понравившуюся открытку и проголосовать за нее до 9 декабря. Работы, набравшие наибольшее количество голосов, получат «Приз зрительских симпатий». Кроме того, каждый желающий может бесплатно отправить открытку из онлайн-выставки по электронной почте с новогодним поздравлением своим друзьям и близким.
Авторы лучших работ будут объявлены 12 декабря. Торжественная церемония награждения, на которой победителей поздравит Главный Дед Мороз столицы, состоится в Музее Победы 20 декабря.
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