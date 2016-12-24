Жители Мордовии могут проголосовать за новогодние открытки своих юных земляков на сайте Музея Победы

Социум

Рисунки участников международного конкурса «Нарисуй «Елку Победы» из Мордовии попали на виртуальную новогоднюю выставку Музея Победы. Познакомиться с работами и проголосовать за понравившуюся открытку можно на сайте. В этом году количество работ стало рекордным - интернет-пользователи могут увидеть более 26 тысяч работ, авторами которых стали жители всех регионов России, а также Беларуси, Казахстана, Сербии, Норвегии, Молдовы, Марокко, Узбекистана, Кыргызстана и других стран.

«Конкурсанты представили рисунки, посвященные семейным традициям подготовки к Новому году разных поколений. В работах участники изобразили, как в разные годы бойцы и семьи в тылу украшают елку, делают подарки своими руками, пишут письма, загадывают заветные желания и водят хоровод вокруг красавицы-елки», - рассказали в Музее Победы.

На сайте Музея Победы пользователям предлагают выбрать любую понравившуюся открытку и проголосовать за нее до 9 декабря. Работы, набравшие наибольшее количество голосов, получат «Приз зрительских симпатий». Кроме того, каждый желающий может бесплатно отправить открытку из онлайн-выставки по электронной почте с новогодним поздравлением своим друзьям и близким.

Авторы лучших работ будут объявлены 12 декабря. Торжественная церемония награждения, на которой победителей поздравит Главный Дед Мороз столицы, состоится в Музее Победы 20 декабря.

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