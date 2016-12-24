Оперативный штаб в Республике Мордовия провел антитеррористические учения

20 сентября Оперативным штабом в Республике Мордовия проведено учение силовых и специальных служб по пресечению террористического акта на объекте транспортной инфраструктуры.

По замыслу мероприятия неизвестный вооруженный мужчина прошел на территорию Саранского автовокзала, где под видом пассажира проник в рейсовый автобус и захватил пассажиров в заложники. Угрожая лишить жизни удерживаемых, преступник выдвинул политические требования к властям. В это время его пособник прошел на перрон автовокзала и оставил сумку со взрывным устройством.

В целях пресечения, расследования и ликвидации последствий чрезвычайной ситуации к месту ее совершения были направлены силы и средства подразделений правоохранительных органов, аварийные и экстренные службы. Проведены мероприятия по эвакуации граждан с территории, прилегающей к месту ЧП. В отношении лица, захватившего заложников, возбуждено уголовное дело.

В ходе отработки действий государственных служб вводились «красный» уровень террористической опасности и режим контртеррористической операции, осуществлялось оцепление и блокирование территории.

В рамках боевого мероприятия подразделения специального назначения задержали условного террориста, его пособника и освободили заложников.

Все поставленные в ходе антитеррористического учения задачи успешно выполнены.

Оперативный штаб в Республике Мордовия обращает внимание жителей республики на необходимость повышения бдительности, особенно в период проведения праздничных или массовых мероприятий.

В случае обнаружения подозрительных лиц и оставленных без присмотра автомобилей, вещей и предметов, особенно в период проведения массовых мероприятий (митингов, демонстраций, шествий, спортивных соревнований и т.п.) просим своевременно сообщать по телефонам УФСБ – 28-28-28, 28-88-88; МВД – 47-77-71 или 112.

Помните! Активная гражданская позиция, грамотные действия каждого из нас помогут сохранить жизнь и здоровье наших граждан.



