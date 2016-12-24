В Мордовии обсудили роль бизнеса в социальной адаптации осужденных и внедрении системы пробации

В рамках межрегионального научно-практического пенитенциарного форума 12 сентября в Мордовии состоялось обсуждение вопросов пробации, ресоциализации и социальной адаптации осужденных. Важнейшая роль в реализации всех мероприятий по этому направлению отводится бизнесу. Связано это с тем, что именно бизнес-структуры, как малого и среднего формата, так и крупный бизнес, трудоустраивают отбывающих наказание или уже освободившихся осужденных.

Именно эту тему обсудили участники круглого стола «Роль бизнес-сообщества в ресоциализации, социальной адаптации и социальной реабилитации лиц, освобождающихся от отбывания наказания». В его работе приняли участие Глава Мордовии Артём Здунов, директор ФСИН России Аркадий Гостев и председатель комитета Госдумы России по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Артём Здунов подчеркнул: в Мордовии борьба идет за каждого человека, чтобы люди, попавшие в трудную жизненную ситуацию, вновь влились в обычную жизнь. А в условиях острой нехватки кадров – на счету оказывается буквально каждый трудоспособный человек. В республике создано 947 мест в исправительных центрах, где люди могут проживать, отбывая свое наказание в режиме исправительных работ на предприятиях. 40 % этих мест пока не заполнены, так что резерв есть.

Своим опытом в трудоустройстве осужденных поделились представители таких крупных предприятий, как ВКМ-Сталь, Птицефабрика «Атемарская» и Ромодановосахар, а также индивидуальные предприниматели.

Директор сахарного завода в поселке Ромоданово Александр Атласов отметил, что очень доволен этим форматом работы и готов еще расширяться – принять на работу до 50 работников из этой категории. Некоторые, кстати, после завершения своих исправительных работ остаются работать на заводе. Руководство создает хорошие условия для своих работников.

Были озвучены и проблемы, которые помогли выработать новые решения. Одно из них – создание в Саранске исправительного центра коллективного пользования. Это позволит небольшим фирмам, принимающим на работу осужденных, выполнять установленные законом требования. Директор ФСИН России Аркадий Гостев поддержал эту инициативу.

Также Артём Здунов обратился к представителю министерства труда и социальной защиты России с предложением предусмотреть в нацпроекте «Кадры» меры поддержки для регионов или конкретных предприятий, которые активно работают по федеральному закону «О пробации».

Прошедший форум стал не только площадкой для общения единомышленников, но и мероприятием, давшим толчок для многих перспективных инициатив.