В Мордовии прошли мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом

Ежегодно 3 сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. Он приурочен к трагическим событиям, произошедшим в городе Беслан Северной Осетии в сентябре 2004 года, когда в результате жестокого террористического акта погибли более 300 человек – в основном это были женщины и дети.



В этот день Россия отдает дань памяти тысячам соотечественников, погибшим от рук боевиков не только в Беслане, но и в других террористических актах. В Краеведческом музее им. И.Д. Воронина, главном хранилище истории, 3 сентября прошло мероприятие, посвященное событиям в Беслане. В нем приняли участие Глава Мордовии Артём Здунов, участники и ветераны СВО, школьники и студенты.

«20 лет прошло с той ужасной трагедии. Жители города просто пришли в школу, надеялись на все самое лучшее… Нелюди захватили детей, безоружных людей, открыли беспорядочную пальбу, уничтожая все, что есть вокруг, - сказал руководитель республики. - В таких же условиях сейчас находятся многие наши соотечественники. Зло продолжает шагать по нашей земле. Поэтому не случайно сегодняшний день не просто день траура и памяти - это день нашей солидарной борьбы с терроризмом».

Артём Здунов подчеркнул, что каждый день наши бойцы рискуют жизнями, чтобы война не проникла в глубь страны. Но всем нам необходимо понимать, что это тщательно подготовленное зло. Глава Мордовии призвал присутствующих школьников и студентов быть бдительными, внимательными, оказывать посильную помощь фронту, тем ребятам, чьи отцы сейчас воюют, кто просто нуждается в помощи. Иначе терроризм не победить.



«Это можно сделать только совместными усилиями. Не проходите мимо опасности, нельзя находиться в стороне от чего-то подозрительного, ведь вы можете спасти множество жизней, просто не оставшись равнодушными к какой-то ситуации. Помогайте нашему обществу бороться с этим злом!» - призвал Глава Мордовии.



На мероприятии в этот день присутствовали люди, которые своими глазами видели ужасы войны и не понаслышке знают цену мира на земле. Кавалер Ордена Мужества, действующий офицер СВО рассказал молодым людям, что в любой ситуации надо оставаться человеком, быть добрым и становиться профессионалом в своем деле.



«Мы не должны забывать о погибших детях, способствовать тому, чтобы такие трагедии никогда не повторились, - подчеркнул он. - Мой вам посыл такой: развивайтесь всесторонне - профессионально, физически, духовно. Чем больше вы сейчас почерпнете, тем легче вам будет в жизни».



«Когда гибнут дети - это не просто боль. Это боль, которая вонзается в сердце! Ее пережить просто не возможно, смириться с ней очень трудно. Чтобы не повторялось таких трагедий, надо быть бдительными и не оставаться безучастными. Зло и терроризм не имеют национальности - их надо выжигать каленым железом», - сказал ветеран СВО Георгий Бабаджанов.

В ходе встречи участникам специальной военной операции свои вопросы задали школьники-кадеты. Их интересовало, какие качества важны для защитника Отечества, в чем выражается фронтовая дружба и какие школьные знания пригодились бойцам в ходе СВО. Уверены, ответы военных заставили задуматься девчонок и мальчишек, взять их опыт и мудрость себе на вооружение.



В августе в столице Мордовии прошли Дни белорусского кино, посвященные 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков - фестиваль открылся драмой режиссера Михаила Пташука «В августе 44-го». Участники сегодняшнего памятного мероприятия также посмотрели картину о героизме и борьбе советского народа с фашистскими захватчиками.