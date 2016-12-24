Педагог из Мордовии представит республику в финале конкурса «Лучший учитель родного языка и родной литературы»

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Стартовал заключительный этап Всероссийского конкурса «Лучший учитель родного языка и родной литературы». В нем принимают участие учителя и воспитатели дошкольных учреждений, реализующие образовательные программы на родном языке.
Мордовию в финале будет представлять учитель мокшанского языка Центра образования №15 «Высота» им. Героя Советского Союза М.П. Девятаева, победитель регионального этапа Марина Николаевна Миронова.
В заочном туре педагоги покажут видео-визитки и расскажут о своих профессиональных навыках и достижениях.
Очные испытания начнутся 17 сентября в Республике Татарстан. Там учителя проведут вводный урок родного языка или литературы, внеурочное мероприятие для школьников и мастер-класс.
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