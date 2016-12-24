Жители Мордовии лишились более полутора миллионов рублей из-за смены телефонных номеров

Злоумышленники воспользовались беспечностью граждан, не «отвязавших» свои прежние телефонные номера от банковских аккаунтов. Оперативники Управления уголовного розыска МВД по РМ установили личность молодого человека, причастного к мошенническому хищению денег. Им оказался 17-летний житель города Альметьевск Республики Татарстан

По информации МВД по РМ, весной этого года в органы внутренних дел поступили сообщения жителей Ичалковского, Атяшевского и Лямбирского районов о хищении у них денежных средств на общую сумму более 1 миллиона 500 тысяч рублей.

В ходе расследования выяснилось, что злоумышленники оформили на потерпевших кредиты на различные суммы - от 300 тысяч до миллиона рублей. При этом, каких-либо предварительных звонков или сообщений от неизвестных им не поступало.

В дальнейшем было установлено, что мошенники похитили денежные средства с помощью старых сим-карт с телефонными номерами, которыми ранее пользовались потерпевшие, а в последующем не открепили от банковских аккаунтов.

Изобличенный в мошенничестве 17-летний житель Татарстана рассказал, что нашел себе криминальную «подработку» в одном из телеграм-каналов. После получения инструкций он через чат-бот заказал несколько сим-карт, поступивших в повторную продажу. С их помощью он восстановил доступ к приложениям мобильного банка и через личный кабинет оформил на потерпевших кредиты.

Полученные денежные средства он вывел на электронные кошельки, номера которых ему указал организатор мошеннической операции, оставив себе в качестве вознаграждения 30% от похищенной суммы.

В настоящий момент проводится комплекс мероприятий, направленных на установление соучастников преступления. МВД по РМ напоминает гражданам: при смене абонентского номера открепляйте его от онлайн-банков, портала Госуслуг и других мобильных приложений, содержащих ваши персональные данные.