Участники конкурса «Это у нас семейное» ассоциируют свои семьи с героями мультфильмов «Трое из Простоквашино» и «Бременские музыканты»

По данным социологического исследования, проведенного среди участников проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей», российские семьи ассоциируют себя с персонажами мультфильмов «Трое из Простоквашино» и «Бременские музыканты». Среди них есть и творческие, активные путешественники, и рассудительные домоседы, но самое главное, они всегда готовы прийти на помощь друг другу.

25% респондентов опроса платформы «Россия – страна возможностей» ассоциируют себя с героями мультфильма «Трое из Простоквашино», поскольку отмечают, что в семье активная, деятельная мама и спокойный папа, дети любят изучать мир, а в семье много грандиозных планов и разных увлечений. 21% опрошенных видит сходство с «Бременскими музыкантами», поскольку все члены семьи разные по характеру, роду деятельности и увлечениям, но объединены общим делом и любовью к творчеству, путешествиям и друг к другу. 18% ассоциируют родных с героями мультфильма «38 попугаев», где все разные: кто-то – спокойный, рассудительный, кто-то – осторожный и скромный, кто-то неторопливый, меланхоличный, нерешительный, а кто-то – активный, энергичный, эмоциональный, но при построении планов и принятии решений учитывают особенности и характер каждого, все прислушиваются и помогают друг другу. 17% респондентов считают себя похожими на активную семью «Барбоскиных», где занятые, но находящие для своих детей время мама и папа, дети разного возраста и с разными характерами, близкие со старшим поколением, которое, в свою очередь, заботится о внуках и балует.

В опросе, проведенном АНО «Россия – страна возможностей», конкурсантам предлагалось сравнить себя и своих родных с персонажами известных российских и советских мультфильмов, где наиболее полно раскрыты характеры героев и выстроены добрые, позитивные семейные и командные взаимоотношения. Выяснилось, что родители и дети в первую очередь примеряют на себя роли героев «Трое из Простоквашино», тогда как у бабушек и дедушек на первом месте «Бременские музыканты».

Всего в опросе приняли участие 1060 респондентов от 5 до 60 лет и старше, это представители всех поколений, большая часть которых – родители (79%). Рассказали о своих семьях участники из всех российских регионов, включая новые, 75% опрошенных относятся к возрастной категории 35-60 лет.

«Во время проведения конкурса «Это у нас семейное» мы познакомились с разносторонними семьями – творческими, активными, дружными, заботливыми. Для того, чтобы лучше узнать об отношениях внутри их семей, составить портрет участников нашего конкурса и других проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей» мы запустили опрос. Анкета включала вопросы о характеристиках семьи, об отношениях между родственниками, поведении в решении разных ситуаций, любимом досуге и крылатых выражениях. Самой активной при анкетировании оказалась прекрасная половина человечества. Неудивительно, ведь мамы в основном были инициаторами участия в конкурсе «Это у нас семейное», и сейчас в 90% случаев на вопросы анкеты ответили дочери, их мамы и бабушки. Все семьи очень разные, но дополняют друг друга и всегда готовы прийти на помощь», – отметила заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Оксана Ачкасова.

Эти выводы подтверждаются ответами на ряд вопросов анкеты. Подавляющее большинство охарактеризовали свою семью как дружную и участвующую в жизни друг друга (по 93%), договороспособную и поддерживающую (по 89%). 86% опрошенных любят проводить время вместе, а у 79% в семье есть определенные правила, которых придерживаются все родственники. 63% говорят о том, что в их семьях нет одного лидера и что все решения принимаются совместно.

Результаты опроса показали, что семьи участников проектов очень разносторонние и увлеченные: они любят весело проводить время на праздниках и посиделках (58%), участвовать в мероприятиях и конкурсах (55%), путешествовать и заниматься творчеством (по 46%). Каждая третья семья, напротив, называет себя спокойными домоседами (31%). Среди участников есть генераторы идей (28%), юмористы (27%), спортсмены (25%), исследователи (11%) и, конечно, семьи, объединенные общим делом, которое передается из поколения в поколение (18%).

«Без сомнения, в наших проектах участвуют семьи с разными увлечениями, характерами, привычками, но объединяет всех то, что они готовы действовать сообща. Участникам опроса мы предложили рассказать о том, как каждый член семьи проявляет себя в той или иной ситуации. Оказалось, что в семьях разрушаются стереотипы: дети, как правило, не скрывают плохих отметок, в играх и уборке дома участвует вся семья, бабушка и дедушка предпочитают гулять с детьми и рассказывать им истории из жизни, а не смотреть телевизор», – добавила Оксана Ачкасова.

Так, результаты опроса показали, что в 60% случаев дети готовы первыми рассказать родителям о плохих отметках в школе, в 22% – расскажут, только если они спросят. Во время игры ребенок в подавляющем большинстве случаев (81%) позовет с собой всех членов семьи. Треть пап, по ответам семей, отправляют на родительские собрания маму (39%), еще треть (32%) – не против сходить вместе, а пятая часть – с радостью идут сами (20%). Почти в половине случаев (47%) в генеральной уборке дома, которую затеяла мама, будет участвовать вся семья без возражений, в трети случаев – только по желанию самих членов семьи. Бабушка не будет насильно кормить внуков, а сложит им еду с собой (37%) или придумает способ, как мотивировать внуков съесть приготовленное, а дедушка, проводя время с внуками, почти в равной мере рассказывает истории из жизни и обучает (32%), гуляет (27%), привлекает помогать со своими делами (26%).

О связи и близости поколений говорит наличие в семьях крылатых фраз и выражений.

«Про единый язык семей писал еще Лев Толстой. Тесная близость детей и взрослых, общность целей, взаимная солидарность, совместный досуг влияют на создание особого внутреннего языка. В основном, это пословицы и поговорки, которые более присущи старшему поколению, такие как «Сделал дело – гуляй смело», «Без труда не выловишь и рыбку из пруда», «Делу время, а потехе час». 62% участников используют в повседневной речи эти пословицы, присказки и поговорки. Очень приятно, что все поколения объединяет именно выражение «Это у нас семейное». Хочется верить, что у семей появится еще больше новых объединяющих занятий, дел и увлечений, – подытожила Оксана Ачкасова.

Конкурс «Это у нас семейное» стал самым массовым проектом президентской платформы «Россия – страна возможностей». В заявочной кампании приняли участие 587 250 человек из 102 735 семейных команд из всех 89 регионов вместе со своими родственниками, проживающими в 81 стране, в финале конкурса – 300 семейных команд из 83 субъектов РФ, а также Республики Казахстан. Итоги были подведены в День семьи, любви и верности. 32 команды из 26 регионов Российской Федерации получили сертификаты по 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий. Все 300 семей – финалистов конкурса отправятся в семейные поездки по стране от программы Росмолодежи «Больше, чем путешествие».

Организатор конкурса «Это у нас семейное» – автономная некоммерческая организация «Россия – страна возможностей». Соорганизаторами конкурса выступают Росмолодежь и Движение Первых. Конкурс проходит под эгидой Года семьи и при участии Министерства просвещения РФ, Министерства труда и социальной защиты РФ, Российского общества «Знание», АНО «Больше, чем путешествие», социологического агентства «Вебер» (проект АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы»). В числе партнеров – ПАО Сбербанк, ГК «Росатом», ГК «Роскосмос», ПАО «РусГидро», киностудия «Союзмультфильм», АО «Объединенная приборостроительная корпорация», ООО «Институт современной психологии и родологии», а также информационный партнер – социальная сеть «Одноклассники».