Мордовскую бизнес-леди отправили в колонию за незаконную добычу древесины в особо крупном размере

Суд в Мордовии вынес приговор 56-летней жительнице региона, причастной к незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере. Противоправная деятельность бизнес-леди была пресечена сотрудниками УФСБ России по Республике Мордовия.

Следствие установило, что предпринимательница заключила договор аренды лесного участка для заготовки древесины на территории одного из территориальных лесничеств республики. Но решила сильно выйти за его пределы.

Под прикрытием договора обвиняемая превысила разрешенный объем вырубки древесины на 500 кубических метров. В результате этих закамуфлированных преступных действий лесному фонду Мордовии был причинен ущерб на сумму свыше 5 миллионов рублей.

По трем эпизодам преступления было возбуждено и расследовано уголовное дело по статье о незаконной вырубке деревьев в особо крупном размере. В ходе следствия был наложен арест на квартиру и три автомобиля обвиняемой.

По информации прокуратуры РМ, суд назначил женщине наказание в виде 3 лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в размере 300 тысяч рублей. Также ее лишили права заниматься деятельностью в сфере разработки леса и заготовки древесины сроком на 2 года.

При этом, суд удовлетворил иск прокуратуры о взыскании с осужденной причиненного ущерба.