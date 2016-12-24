Проект «Кошка в дом – счастье в нем» — победитель президентского гранта!

Проект «Кошка в дом – счастье в нем» направлен на создание гуманной и системной работы по сокращению популяции бездомных кошек. В рамках проекта АНО «Дружба навеки» открыли прием заявок для записи на стерилизацию кошек, что позволит стерилизовать не менее 288 бездомных кошек. Также они проведут индивидуальную фотоссесию для каждой кошечки, чтобы увеличить шансы найти подопечным любящую семью.

В рамках проекта будут проведены «Уроки доброты» в общеобразовательных школах города Саранска. Детям расскажут о трудностях воспитания животного, о приютах города и зооволонтерах, а также об ответственном отношении к животным, важности вакцинации и стерилизации. Данный комплекс мероприятий сформирует у детей ответственное отношение, как к своим домашним животным, так и мотивирует школьников помогать бездомным животным региона.

Также коллеги организуют фестиваль «Дворовый Друг» — на нем проведут выставку бездомных животных и организуют благотворительный сбор корма.