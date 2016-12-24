В Мордовии развивается система патриотического воспитания

В рамках регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан» национального проекта «Образование» в Мордовии развивается система межпоколенческого взаимодействия и обеспечивается преемственность поколений. Поддерживаются общественные проекты и инициативы, дети и молодежь вовлекаются в социально активную деятельность.

В республике увеличивается число образовательных организаций и клубов, которым присваиваются почетные наименования в честь Героев Советского Союза и Героев Российской Федерации. Выявляются и используются наиболее эффективные практики патриотического воспитания. Формируется система непрерывного военно-патриотического воспитания детей и молодежи через создание зональных центров в муниципальных районах республики.

Отметим, что в этом году в Мордовии провели патриотическую акцию «Блокадный хлеб», мероприятие, приуроченное к годовщине вывода Советских войск из Афганистана, акцию «Дорогами Героев».

Кроме того, проводились различные гражданско-патриотические конкурсы и спортивные соревнования: «Время первых!», спартакиада допризывной молодежи «Защитники Отечества», региональный этап конкурса «Лучший военно-патриотический клуб ПФО», региональная лига интеллектуальных игр «РИСК», региональный этап всероссийской военно-спортивной игры «Победа».

Мероприятия проходили как в Саранске, так и в районах республики. В них приняли участие более 33 тыс. детей и молодежи в возрасте до 35 лет.