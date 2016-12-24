В Саранске в Штабе общественной поддержки ветерану СВО вручили медаль «Отец солдата»

В столице Мордовии в Штабе общественной поддержки прошло торжественное вручение общественной медали «Отец солдата» ветерану СВО Сергею Крашенинникову.

«Мы очень тесно взаимодействуем с Сергеем Крашенинниковым по работе Штаба общественной поддержки. Сергей Николаевич - ветеран боевых действий, участник СВО, очень мужественный и сильный духом человек. У него двое сыновей, тоже участников СВО. Один из них геройски погиб. Сергей Николаевич воспитал достойных ребят, настоящих патриотов. Недавно Сергей Крашенинников был избран в состав Общественной палаты республики. Это - признание его заслуг, авторитета, желания воспитывать молодежь в духе патриотизма»,- сказал руководитель регионального штаба общественной поддержки, заместитель Председателя Госсобрания РМ Сергей Вдовин.

Награду ветерану вручил председатель Мордовского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Отцы России», чемпион мира по мотогонкам на льду Максим Захаров. Он отметил, что медаль была учреждена движением «Отцы России» 9 мая 2023 года. Ее получают отцы, которые отправились на передовую вслед за своими сыновьями-участниками СВО. В Мордовии это четвертая награда.