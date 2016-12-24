В Ромоданове идет ремонт лечебного корпуса поликлиники

В Мордовии проводится модернизация первичного звена здравоохранения. В рамках национального проекта «Здравоохранение» по всей республике обновляются медицинские организации. Так, продолжается капитальный ремонт части лечебного корпуса №1 Ромодановской поликлиники.

Работы ведутся в двухэтажном здании. В нем размещены лаборатория, централизованная стерилизационная и дневной стационар на 35 коек. В здании будут полностью заменены системы электроснабжения и отопления. Недавно строители закончили обновление кровли.

Также большая часть работ завершена на втором этаже лечебного корпуса: полы залиты стяжкой, выложена плитка, стены палат и коридора оштукатурены. Строители готовятся ставить дверные блоки. На первом этаже также проводятся ремонтные работы, приступили к обновлению приемного покоя.

Благоустраивается и прилегающая территория, в том числе предстоит заменить поребрик. Эта работа выполнена на 80%. Ведется и ремонт отмостки здания.

В обновленный корпус закупят новую мебель. Для пациентов сделают доступную и понятную маршрутизацию. Завершить ремонт планируют в 2025 году.