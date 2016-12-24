В Мордовии за нарушение правил оборота оружия за погода изъято более 350 единиц огнестрельного оружия и 2 000 боеприпасов

В Управлении Росгвардии по Республике Мордовия под руководством начальника управления, полковника полиции Андрея Каринкина прошло оперативное совещание, на котором были подведены итоги служебно-боевой деятельности подразделений за первое полугодие 2024 года и определены задачи на очередной период.

За отчетный период росгвардейцы обеспечили более 130 мероприятий по охране общественного порядка и безопасности при проведении массовых спортивных, культурно-зрелищных и религиозных мероприятий регионального и федерального уровней.

В первом полугодии текущего года экипажи вневедомственной охраны совершили свыше 1000 выездов по сигналу «Тревога», а также 458 раз выезжали на места преступлений и происшествий по информации, поступающей из территориальных органов внутренних дел. В результате возбуждено свыше 40 уголовных дел и составлено более 30 протоколов об административных правонарушениях, установлен 7граждан, числившихся в федеральном розыске.

С начала года было принято под охрану более 850 объектов юридических и физических лиц. Краж с охраняемых объектов и квартир граждан не допущено.

В отчетном периоде в подразделения лицензионно-разрешительной работы поступило более 5 тысяч обращений о предоставлении государственных услуг, наибольшая часть из них в электронном виде. В целях контроля за оборотом оружия сотрудники ЛРР провели свыше 2 тысяч проверок соблюдения владельцами условий хранения оружия. За нарушение правил оборота оружия изъято более 350 единиц огнестрельного оружия и 2 000 боеприпасов.

Сотрудники специальных подразделений Управления Росгвардии по Республике Мордовия на постоянной основе оказывали содействие своим коллегам из УФСБ, Следственного комитета и МВД при задержании преступников, пресечении различного рода правонарушений, проведении оперативных мероприятий и следственных действий по уголовным делам.

В общей сложности за отчетный период бойцы специальных подразделений управления приняли участие более чем в 240 специальных мероприятиях, в ходе которых задержано более 50 подозреваемых в совершении преступлений и порядка 1800 за административные правонарушения, изъято более 300 боеприпасов различного калибра.

В завершение совещания начальник Управления Росгвардии по Республике Мордовия полковник полиции Андрей Каринкин поставил задачи по совершенствованию служебно-боевой деятельности во втором полугодии 2024 года.