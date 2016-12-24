Двое жителей Мордовии за шесть «закладок» с марихуаной могут отхватить до 11 лет колонии

В республике за незаконный оборот наркотических средств перед судом предстанут двое местных жителей в возрасте 38 и 40 лет. За покушение на сбыт не самой крупной партии марихуаны им грозит до 11 лет неволи.

По данным следствия, 38-летний житель Мордовии осенью 2023 года из дикорастущей конопли изготовил марихуану общей массой более 24 граммов. В дальнейшем он передал наркотическое средство своему приятелю, который распределил «товар» на несколько доз. Вдвоем они оборудовали 6 «закладок» на территории Пролетарского района Саранска.

В ходе проведенных сотрудниками полиции оперативных мероприятий обвиняемые были задержаны, а наркотические средства обнаружены и изъяты.

По информации прокуратуры РМ, в настоящее время уголовное дело доморощенных наркодилеров направлено в суд для рассмотрения по существу.