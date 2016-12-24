Семья Курышкиных из Рузаевки поборется за 5 миллионов рублей в финале конкурса «Это у нас семейное»

5-8 июля в Мастерской управления «Сенеж» состоится финал самого народного конкурса «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия - страна возможностей». В нем примут участие 300 семейных команд со всей страны.

К участию в финале приглашены около 2 тысяч человек в возрасте от 5 лет до 91 года из 83 регионов России, которые стали лучшими по итогам окружных полуфиналов.

Мордовию на конкурсе представит семья Курышкиных из Рузаевки. В этой крепкой и дружной семье растут трое детей – участники и лауреаты проектов президентской платформы «Россия - страна возможностей». На папиных плечах - все домашнее хозяйство, мама и бабушка трудятся на предприятии «Рузхиммаш». Участвовать в конкурсе «Это у нас семейное» они решили, чтобы провести время с родными за общим делом.

В течение двух оценочных дней семьям предстоит выполнить целую серию увлекательных заданий. Командам будет необходимо продемонстрировать не только свою эрудицию, смекалку, но и показать, насколько слаженно дети и родители могут работать в команде, слышать и понимать друг друга.

Четырехдневная программа конкурса включает не только конкурсные задания, но и образовательную и развлекательную программы для всей семьи: встречи с членами Наблюдательного совета конкурса и другими известными гостями, лекции и творческие мастер-классы от партнеров, концерты, а также экскурсии, социальные активности, уличные забавы, эстафеты и другие развлечения.

Победители будут объявлены в День семьи, любви и верности 8 июля. 30 семей-победителей получат сертификаты на 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий, которые адресно можно потратить на покупку дома или квартиры, а также ипотеку. А все 300 семей-финалистов конкурса отправятся в семейные путешествия.