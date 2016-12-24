Артём Здунов - на мордовском национальном празднике: «Мордовия - часть великой России! Шумбрат, Москва, Шумбрат, Россия!»

Основная часть мордовского национального праздника «Шумбрат» на международной выставке-форуме «Россия» началась с осмотра мастер-классов по народным художественным промыслам и ремеслам. Умельцы Мордовии представили здесь все направления, которыми мокша и эрзя занимались с самых незапамятных времен. Глава Мордовии Артём Здунов вместе с гостями праздника осмотрел все стенды.



Здесь и деревянная тавлинская игрушка, и традиционная мордовская вышивка, известная своей самобытностью по всей России и за ее пределами, и бисероплетение национальных украшений, и художественная керамика. Многими умениями богат мордовский народ - это и валяние валенок, и плетение уникального орнамента теньгушевской семицветки, и мастерство изготовления домашней утвари из лозы, бочек из дерева. Все эти навыки до сих пор помнят, хранят и готовы передавать молодому поколению мордовские мастера.



«Шумбрат» - это праздник дружбы и веселья, в котором сливаются воедино обычаи мордовского народа, его культура и история. Одно из самых ярких событий праздника - театрализованное шествие-хоровод национальных коллективов Мордовии и мордовского землячества Москвы, в котором приняли участие все гости праздника.



После колоритного театрализованного представления-пролога «Все мы – Россия!» участников и гостей приветствовал Глава Мордовии Артём Здунов.

«Мордовия - часть великой России! В очередной раз мы проводим в Москве такой масштабный праздник - большой «Шумбрат». Шумбрат, Москва! Шумбрат, Россия! - сказал Глава Мордовии. - Мы старались показать наши народные промыслы, театральные шоу, показать, какой у нас национальный театр моды. Хочу, чтобы вы насладились сегодняшним праздником, чтобы вы любили Мордовию, стремились приехать к нам!»



Артём Здунов поблагодарил организаторов выставки: многие месяцы они работали для регионов России, чтобы повысить узнаваемость и посещаемость каждого.



Стоит отметить, что исторически сложилось так, что мордовский народ проживает на всем огромном пространстве нашей страны, десятки тысяч его представителей живут в Москве. Большой вклад в сохранение языков и традиций своего народа вносят те земляки, которые за сотни километров от Мордовии помнят о своих корнях, интересуются судьбой малой родины. Руководитель республики вручил высокие награды за вклад в сохранение и популяризацию культурного наследия мордовского народа историкам, артистам, представителям бизнеса и Мордовского землячества.



Сенатор России, председатель Ассоциации финно-угорских народов РФ Петр Тултаев отметил, что у каждого народа России своя многовековая история, уникальная, самобытная культура. «История каждого народа - это, во многом, и история нашей любимой России. Мы разные, но мы - одна большая, дружная семья. Россия для нас - это наша общая большая Родина! Приглашаю всех в Мордовию - лучше один раз увидеть, а потом еще несколько раз приехать!» - сказал он.



Праздник «Шумбрат» продолжился ярким и колоритным гала-концертом творческих коллективов и деятелей искусств нашей республики «Из Мордовии с любовью!»