На выставке «Россия» посетителей приглашают провести День спорта с мордовскими спортсменами

На Международной выставке-форуме «Россия» сегодня День спорта. Гостей стенда Мордовии на ВДНХ приглашают познакомиться со спортивными традициями региона и провести этот день с мордовскими спортсменами.



По информации Минспорта РМ, в программе предусмотрен мастер-класс от воспитанниц Академии И. Винер по художественной гимнастике, жонглирование футбольным мячом, зарядка с чемпионами, конкурсы и викторины.

Также все желающие смогут принять участие в автограф- и фотосессиях с чемпионами Ольгой Каниськиной, Ириной Станкиной, Александром Катышевым и другими известными спортсменами Мордовии.