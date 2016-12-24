В Мордовии с начала года за чрезмерную тонировку автомашин оштрафовали более 5 тысяч водителей

Такие данные приводит Госавтоинспеция республики и отмечает при этом, что управление транспортными средствами, коэффициент светопропускания стекол которых не соответствует нормативным требованиям, не только создает угрозу безопасности дорожного движения, но и позволяет нарушителю скрывать совершение иных противоправных действий (например, нарушение правил применения ремней безопасности и пользования телефоном), а также показывает открытое пренебрежение к требованиям законодательства.

Госавтоинспекция МВД по РМ напоминает, что согласно нормам действующего законодательства, светопропускаемость лобового и передних стекол автомобиля должна быть не менее 70%.