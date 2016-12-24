В Мордовии реализуется проект музея и театра «Эрек кяль. Живой язык»

Волонтеры культуры совместно с сотрудниками Республиканского краеведческого музея имени И.Д. Воронина и Мордовского драмтеатра начинают проект «Эрек кяль. Живой язык». Идея получила грантовую поддержку Президентского фонда культурных инициатив.



Специалисты предложили оригинальную форму культурно-просветительской работы, которая направлена на сохранение национальных языков.



Краеведы в национальных мордовских костюмах будут проводить экскурсии на темы истории и национальных традиций, искусства, народных обрядов на эрзянском и мокшанском языках.

Посетители, смогут воспользоваться аудиогидом, который дает пояснения на национальных языках. 40 современных смартфонов, которые выступают в роли электронного «экскурсовода», получены по федеральному нацпроекту «Культура».

Эрзянскую версию озвучила артистка Галина Самаркина, мокшанскую – артистка Елена Гудожникова.



К реализации проекта подключились студенты профильных специальностей и школьные учителя-филологи.