В Мордовии реализуется проект музея и театра «Эрек кяль. Живой язык»

«Служба скорой помощи - передовой отряд медицины»
Глава Мордовии Артём Здунов поздравил с профессиональным праздником работников службы скорой медицинской помощи
Волонтеры культуры совместно с сотрудниками Республиканского краеведческого музея имени И.Д. Воронина и Мордовского драмтеатра начинают проект «Эрек кяль. Живой язык». Идея получила грантовую поддержку Президентского фонда культурных инициатив.
Специалисты предложили оригинальную форму культурно-просветительской работы, которая направлена на сохранение национальных языков.
Краеведы в национальных мордовских костюмах будут проводить экскурсии на темы истории и национальных традиций, искусства, народных обрядов на эрзянском и мокшанском языках.
Посетители, смогут воспользоваться аудиогидом, который дает пояснения на национальных языках. 40 современных смартфонов, которые выступают в роли электронного «экскурсовода», получены по федеральному нацпроекту «Культура».
Эрзянскую версию озвучила артистка Галина Самаркина, мокшанскую – артистка Елена Гудожникова.
К реализации проекта подключились студенты профильных специальностей и школьные учителя-филологи.
Поделиться в соц. сетях:
Глава Мордовии Артём Здунов поздравил с профессиональным праздником работников службы скорой медицинской помощи
Лушим педагогом республики признана Юлия Ермакова - учитель русского языка и литературы Рузаевской школы №9
В Мордовии семье Героя России Григория Слугина передана медаль «Золотая звезда»
Глава Мордовии Артём Здунов встретился с представителями национально-культурных организаций и средств массовой информации республики
В Краснослободске открыли мемориальную доску в честь героя СВО Павла Давыдова
Служба пожарной охраны отметила 375 лет со дня своего основания